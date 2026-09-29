Por: El Espectador

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Jhon Jairo Torres, conocido popularmente como "John Calzones", exalcalde de Yopal, falleció el martes 29 de septiembre luego de ser víctima de un atentado en una zona rural de la capital de Casanare. De acuerdo con la información revelada por cámaras de seguridad, dos personas arribaron en motocicleta hasta la finca de Torres y le dispararon en el lugar. La noticia fue confirmada por el gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, quien indicó que la Policía Nacional reportó, además, la captura de un sospechoso vinculado con el hecho.

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El gobernador Ortiz Zorro, a través de sus redes sociales, lamentó la pérdida y detalló que Torres murió tras una intervención quirúrgica en el Hospital Regional de la Orinoquía. De acuerdo con el parte médico comunicado por el mandatario departamental, las heridas sufridas por Torres comprometieron sus órganos internos, y a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de salud y las maniobras de reanimación, no fue posible estabilizarlo. Su muerte se confirmó a las 12:23 p. m., cerrando así el último capítulo de una figura política reconocida en la región.

El ataque fue rechazado contundentemente por la Gobernación de Casanare, que solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para identificar y judicializar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Igualmente, la administración departamental expresó su solidaridad y fortaleza a los familiares y allegados de Torres, quienes ahora exigen respuestas ante un acto violento que conmocionó a la comunidad local.

Por su parte, Diego García, representante a la Cámara por Casanare, declaró a El Espectador que reciben “con dolor la noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, John Jairo Torres, después del ataque armado que sufrió hoy en zona rural de nuestro municipio, Yopal”. García insistió en la necesidad de que se esclarezcan los hechos, resaltando que ninguna diferencia justifica quitarle la vida a una persona, y exigió justicia y garantías para que este tipo de sucesos no se repitan.

La Gobernación anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos para quienes aporten información que conduzca a la judicialización de los responsables. Sin embargo, hasta el momento no hay un informe oficial sobre la mecánica del crimen ni se han planteado hipótesis sobre los móviles del atentado, por lo que las autoridades continúan investigando los detalles de este asesinato.

¿Quién era Jhon Jairo Torres, conocido como "John Calzones"?

Jhon Jairo Torres fue exalcalde de Yopal y un personaje ampliamente reconocido en la política local de Casanare. Su apodo, "John Calzones", era conocido por la opinión pública, aunque el contenido entregado no detalla el origen del sobrenombre ni aspectos de su gestión política, centrándose exclusivamente en los hechos trágicos que rodearon su fallecimiento.

¿Qué acciones prometieron las autoridades tras el asesinato de John Jairo Torres?

La Gobernación de Casanare pidió investigaciones rigurosas para identificar y judicializar a quienes resulten responsables, tanto materiales como intelectuales. Además, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información relevante. Esta solicitud fue respaldada por líderes políticos del departamento, quienes exigieron justicia y garantías para prevenir hechos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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