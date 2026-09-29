Por: El Espectador

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En un hecho sin precedentes, el Congreso de la República fue escenario de la firma del "Acuerdo por la Transparencia", una iniciativa impulsada por Honorio Henríquez, presidente del Senado, y Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes. Esta convocatoria reunió a diversas entidades del Estado, entre ellas la Procuraduría General, liderada por Gregorio Eljach, así como delegados del Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación de Municipios, según relataron medios presentes.

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El acuerdo, que consta de 10 compromisos, tiene como principal objetivo fortalecer la democracia del país mediante la cooperación efectiva de las distintas instituciones públicas. De acuerdo con las palabras de Honorio Henríquez, "buscamos que se pueda saber con mayor celeridad y claridad cómo se contrata, cómo se ejecutan los presupuestos y en qué se utilizan los recursos públicos". Esta declaración apunta a que la transparencia no solo debe ser un valor administrativo, sino también una herramienta de seguimiento y control público a la gestión de los recursos del Estado.

Henríquez subrayó durante el acto que el "Acuerdo por la Transparencia" consolida una promesa institucional de trabajo conjunto entre los organismos de control y el Congreso, sin implicar para ninguna entidad compromisos financieros ni cambios en sus facultades constitucionales. Se trata, en su esencia, de una coordinación para enfrentar la corrupción y asegurar que las funciones públicas sean ejercidas con transparencia y responsabilidad.

Por su parte, Gregorio Eljach, procurador general, enfatizó que "la transparencia no es una concesión del poder ciudadano, es una condición de existencia de la democracia". Resaltó la importancia de la articulación institucional para impedir prácticas corruptas y proteger el ejercicio democrático, especialmente luego de alertar sobre riesgos electorales recientes. Eljach también celebró que el Congreso sea el espacio donde se hubiera materializado esta alianza, defendiendo el valor simbólico que representa ese escenario para la democracia colombiana.

Finalmente, tanto Kongresistas como funcionarios hicieron un llamado a volver más cercano el Congreso a los ciudadanos y garantizar que esta casa legislativa sea un lugar abierto y honesto para toda la población, bajo el compromiso de cumplir los puntos establecidos en el acuerdo recién firmado.

¿Qué contiene el Acuerdo por la Transparencia firmado en el Congreso de la República?

El Acuerdo por la Transparencia se basa en 10 puntos principales que buscan fomentar la claridad sobre la contratación estatal, la ejecución de presupuestos y la destinación de recursos públicos. Todo esto, según el presidente del Senado, sin afectar las facultades constitucionales ni requerir recursos adicionales, promoviendo así una gestión pública más transparente y articulada.

¿Cuál es la importancia de la transparencia en la democracia, según la Procuraduría?

De acuerdo con Gregorio Eljach, procurador general, la transparencia es fundamental para la existencia misma de la democracia. Aseguró que cuando alguna decisión pública requiere ser ocultada, se pierde legitimidad y se abre la puerta a la corrupción. Por eso, la articulación institucional y apertura ciudadana son claves para fortalecer los procesos democráticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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