Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal y conocido popularmente como ‘Jhon Calzones’, falleció el martes 29 de septiembre como consecuencia de un ataque con arma de fuego ocurrido en la mañana de ese día en una finca de la capital de Casanare. El lamentable deceso del exmandatario fue confirmado por el gobernador departamental, César Ortiz Zorro, quien señaló que Torres fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de la Orinoquía, tras haber recibido varios impactos de bala que comprometieron gravemente su tórax y abdomen.

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De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades, el ataque contra Torres tuvo lugar en la finca La Selvita, situada en zona rural del municipio de Yopal. Después de los disparos, el exalcalde fue llevado en situación crítica hasta el centro asistencial, mientras se desplegaba un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los responsables. En medio del desarrollo de estas acciones, las autoridades informaron la aprehensión de uno de los presuntos involucrados. Según la información divulgada, se trataría de un menor de edad, aunque por el momento se mantienen bajo investigación varios detalles sobre su participación específica en los hechos y sobre el contexto en el que ocurrió la agresión. Por otro lado, un segundo sospechoso logró escapar del sitio y actualmente es buscado por los cuerpos de seguridad.

Frente a la gravedad del caso, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, declaró que se están adelantando operativos para ubicar a todos los implicados y esclarecer en profundidad lo sucedido. Como medida para incentivar la colaboración de la ciudadanía, la Gobernación anunció una recompensa de 50 millones de pesos destinada a recibir información que ayude a esclarecer el episodio y a identificar plenamente a los responsables. Mientras tanto, las indagaciones continúan enfocadas en determinar tanto la identidad de los participantes como los motivos detrás del ataque. Para esto, los investigadores analizan los elementos recolectados durante el operativo e intentan reconstruir la cronología completa de lo que ocurrió antes y después del atentado.

La muerte de ‘Jhon Calzones’ ha generado conmoción en la región y mantiene en alerta a las autoridades, que subrayan la importancia de esclarecer los móviles y el trasfondo de este violento crimen.

¿Qué se sabe sobre los responsables del ataque a Jhon Jairo Torres en Yopal?

Hasta el momento, según los reportes de las autoridades citados por el gobernador de Casanare, uno de los presuntos responsables del ataque ha sido aprehendido y se trataría de un menor de edad. Un segundo sospechoso habría escapado y permanece prófugo, mientras las investigaciones avanzan para esclarecer su identidad y participación en los hechos.

¿Por qué ofrecen recompensa en el caso del asesinato de Jhon Jairo Torres?

La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de 50 millones de pesos con el objetivo de obtener información que permita identificar y capturar a todas las personas involucradas en el ataque. Este tipo de incentivos busca fomentar la colaboración ciudadana y agilizar la investigación de hechos violentos como el ocurrido en la finca La Selvita.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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