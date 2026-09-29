Por: El Espectador

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El actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, se disculpó públicamente con el partido Centro Democrático y con todos los integrantes de esa colectividad, luego de que salieran a la luz algunas declaraciones suyas realizadas en redes sociales durante la reciente campaña presidencial. De acuerdo con lo expuesto en un debate político en la Comisión Segunda Cámara, Blanco fue un actor digital relevante en la promoción del ahora presidente Abelardo de la Espriella, pero durante ese proceso criticó abiertamente al Centro Democrático, refiriéndose a sus integrantes como "fresas" y "tibios" e insinuando, incluso, que podrían llegar a apoyar políticamente a Iván Cepeda.

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La controversia tomó fuerza cuando los congresistas del Centro Democrático Pedro Alejandro Murcia Lamprea, Manuel Alexander Pérez y Jonathan Fernando Pineda confrontaron a Blanco en pleno debate de control político. Murcia Lamprea cuestionó de entrada los mensajes pasados de Blanco, señalando: "Yo no soy de los de siempre y soy del Centro Democrático", y sugirió que sería importante que ese tipo de expresiones no se repitieran ahora que Blanco ocupa un cargo público. Además, el representante cuestionó otras declaraciones sobre el medio La Silla Vacía.

Por su parte, el congresista Jonathan Pineda manifestó que los comentarios de Blanco resultaban lamentables y le solicitó claridad acerca de si aún pensaba lo mismo sobre el Centro Democrático. Según los registros, Blanco escribió en campaña mensajes como: "Salieron fresas los del Centro Democrático, dizque 'no nos ataquen', va a tocar no decirles nada porque con los tibios u badulaques que se volvieron, terminan votando por Cepeda... Y no es chiste. Periodicazo por tibio".

Ante la presión y cuestionamientos, Blanco aseguró que, desde su labor en la UNP, sus decisiones serán independientes de posturas ideológicas. En sus palabras, indicó que su trabajo en la Unidad Nacional de Protección se basa en proteger vidas humanas sin distinción de pensamiento político, recordando que la instrucción presidencial es clara en ese sentido. Finalmente, Blanco ofreció disculpas, aclarando que esos comentarios eran propios del contexto de campaña y que no reflejan su posición, ni personal ni profesional. Subrayó la importancia de su papel en la UNP y manifestó su respeto por todos aquellos a quienes pudo haber ofendido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Didier Blanco pidió disculpas al Centro Democrático?

Didier Blanco pidió disculpas al Centro Democrático porque, durante la campaña presidencial, difundió comentarios ofensivos contra esa colectividad en sus redes sociales, llamando "fresas" y "tibios" a sus integrantes y sugiriendo que podrían apoyar a otro político rival, Iván Cepeda. Al ser confrontado en la Comisión Segunda Cámara, Blanco aclaró que lamentaba esas expresiones, pues eran propias del contexto electoral y no representan su postura actual ni su labor profesional como director de la Unidad Nacional de Protección.

¿Qué funciones tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia es una entidad encargada de salvaguardar la vida e integridad de personas que están en situación de riesgo debido a sus actividades políticas, sociales o públicas. De acuerdo con Didier Blanco, la misión institucional es proteger vidas humanas sin tomar partido en disputas ideológicas o partidistas, aplicando protocolos de protección a quienes enfrentan amenazas debido a su labor pública o política.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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