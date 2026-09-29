Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad mantiene firme la medida del pico y placa en la ciudad, con el propósito de regular la circulación de vehículos particulares y reducir las emisiones de dióxido de carbono, especialmente durante las horas de mayor congestión vehicular. De acuerdo con la autoridad, estas restricciones buscan no solo mejorar el flujo de tránsito sino también aportar a la protección ambiental. Se recomienda a los conductores estar atentos a las normas para así prevenir infracciones y sanciones económicas.

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Para la jornada del miércoles 30 de septiembre, la Secretaría de Movilidad informa que continúa la rotación establecida a mitad de año. Según la entidad, la restricción aplica para todos los vehículos particulares cuyas placas terminen en 3 y 4. El horario de esta medida mantiene su franja habitual, operando desde las 6:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. El incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones económicas equivalentes a 15 días del salario mínimo legal vigente (SMDLV), una multa significativa que aplica también a automóviles provenientes de otros municipios que ingresan a la ciudad durante el periodo de restricción. Así lo confirmó la Secretaría de Movilidad de Cali en su canal oficial de X (antes Twitter), haciendo énfasis en la importancia de verificar el calendario rotativo y estar pendientes de anuncios oficiales para evitar comparendos.

Adicionalmente, la situación del tráfico en Cali también se encuentra impactada por los arreglos de infraestructura tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La Secretaría de Movilidad señala que existen diversos cierres temporales en varios puntos de la ciudad para permitir avances en las obras de reparación y reconstrucción de edificios y calles afectados. Un ejemplo concreto se observa en la avenida Roosevelt con carrera 39, donde se habilitó el doble sentido en el tráfico local hasta el punto donde se encuentra el cierre. De igual manera, la doble circulación se mantiene desde la calle 9 hacia el occidente, adaptando el flujo para permitir el acceso seguro a las zonas en reparación.

Las autoridades advierten que estos cierres y cambios de sentido se conservarán por un periodo estimado entre 4 y 6 meses, lapso necesario para asegurar la accesibilidad y seguridad de los ciudadanos mientras avanza la recuperación de la ciudad afectada por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo inicia la rotación del pico y placa en Cali en el segundo semestre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026 comienza el 1 de julio, incluyendo una etapa pedagógica del 1 al 3 de julio. Los comparendos y sanciones económicas se empiezan a aplicar a partir del 6 de julio, por lo que es fundamental consultar el calendario oficial y acatar las disposiciones actualizadas.

¿Por cuánto tiempo estarán vigentes los cierres viales por obras tras el terremoto en Cali?

Según información de la Secretaría de Movilidad, los cierres temporales y modificaciones en los sentidos viales debido a las obras de reconstrucción en Cali se mantendrán entre 4 y 6 meses. Este período es necesario para concluir las intervenciones en infraestructura y asegurar la movilidad y seguridad de los ciudadanos afectados por el terremoto del 10 de agosto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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