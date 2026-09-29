Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Héctor Fabio Muñoz, alcalde actual de Ataco, y Miller Aldana, quien ocupó ese cargo anteriormente, habrían sido capturados en las últimas horas dentro de este municipio del sur del Tolima. Según información preliminar revelada hasta el momento, dichas aprehensiones guardan relación con una investigación que involucra presuntos delitos en contra de la administración pública, aunque no se han detallado específicamente cuáles serían las conductas investigadas ni el alcance exacto de los hechos. Los datos disponibles indican que el procedimiento habría sido ejecutado por miembros de la Dijín, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

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La noticia ha generado una alta expectativa y conmoción en Ataco y sus alrededores. De acuerdo con la versión conocida, tanto Héctor Fabio Muñoz como Miller Aldana fueron capturados directamente en el municipio y posteriormente estarían siendo trasladados bajo custodia en helicóptero. Su destino sería la Unidad Anticorrupción, instancia responsable en el país de tramitar los procesos judiciales asociados a actos de corrupción, especialmente cuando estos comprometen a funcionarios de relevancia política o institucional.

Por el momento, no se ha hecho pública información oficial sobre las pruebas u otros detalles relevantes acerca de la investigación. Tampoco hay confirmación sobre los cargos específicos que enfrentarían ni sobre la situación jurídica que se les podría aplicar en el marco de este proceso. La comunidad local y regional permanece atenta a las declaraciones que puedan emitir las autoridades y la entrega de detalles formales sobre esta noticia, dado el impacto que tiene para la gestión administrativa y política en Tolima.

Se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales confirmen el motivo de las capturas, el avance de la investigación y el tratamiento procesal que se aplicará, por tratarse de dos figuras de alto perfil vinculadas al manejo de la administración municipal. Por ahora, esta es una noticia en desarrollo cuyos detalles serán ampliados en función de los reportes oficiales que se produzcan.

¿Por qué capturaron al alcalde Héctor Fabio Muñoz y al exalcalde Miller Aldana en Ataco?

De acuerdo con la información preliminar, la captura de ambos funcionarios estaría asociada a una investigación por presuntos delitos contra la administración pública. No obstante, hasta el momento no se han oficializado los delitos exactos ni los hechos que motivaron el procedimiento, por lo que se espera una ampliación de detalles por parte de las autoridades.

¿Qué es la Dijín y qué papel tuvo en las capturas en Ataco, Tolima?

La Dijín, o Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, es una unidad encargada de investigaciones especiales. Según los datos entregados, esta institución habría desarrollado el operativo de captura de los dos exfuncionarios en Ataco, Tolima, y estaría a cargo del traslado y puesta a disposición ante la Unidad Anticorrupción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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