Un panorama crítico se registra a esta hora en las carreteras del departamento del Tolima tras presentarse un aparatoso accidente de tránsito que involucró a tres vehículos de carga pesada y provocó el cierre total de la vía que comunica a las ciudades de Ibagué con Honda.
El siniestro vial tuvo lugar específicamente en el sector conocido como Miravalle, ubicado en el tramo que conecta a los municipios de Alvarado y Venadillo. De acuerdo con los reportes oficiales preliminares y la información recopilada en el lugar de los hechos, la colisión múltiple se produjo entre una tractomula y dos camiones, generando un impacto de proporciones mayores que dejó a los automotores completamente descontrolados y atravesados sobre la carpeta asfáltica, bloqueando de lado a lado la movilidad en ambos carriles.
Las impactantes imágenes difundidas desde la zona del siniestro muestran la magnitud de la emergencia. La parte trasera del remolque de la tractomula, de carrocería roja, quedó posicionada en sentido transversal, obstruyendo por completo el paso vehicular. A su vez, los otros dos vehículos implicados —uno de ellos un camión de estacas con la cabina blanca severamente destruida tras el impacto frontal, y un automotor de carga de cabina verde aparcado al margen del barranco— evidencian la brutalidad del choque, que dejó autopartes esparcidas y la estructura de las carrocerías completamente retorcidas contra la vegetación de la zona.
Accidente en vía Ibagué – Honda. Choque entre tres vehículos de carga, una tractomula y dos camiones, se registró en el sector Miravalle, entre los municipios de Alvarado–Venadillo, Tolima.Lee También
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Los automotores quedaron atravesados sobre la carretera, provocando el cierre total. Se… pic.twitter.com/dUXsXIN9UD
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 25, 2026
De inmediato, unidades de tránsito, ambulancias y organismos de socorro se desplazaron hasta el sitio para atender a los posibles afectados, evaluar la magnitud de los daños y coordinar las labores de remoción de los vehículos pesados, una tarea compleja debido al tamaño de los automotores y a la carga que transportaban.
El cierre total de este importante corredor vial ha provocado kilométricas filas de vehículos represados, afectando a transportadores de carga, pasajeros y particulares que transitan habitualmente por esta zona del centro-norte del Tolima. Las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a los conductores para que eviten transitar por el sector, tomen rutas alternas mientras se adelantan las labores de limpieza de la vía y extremen las medidas de precaución ante las difíciles condiciones de movilidad que persisten en la región. Se espera que en las próximas horas, una vez concluyan las labores de peritaje y grúas, se restablezca paulatinamente el paso vehicular.
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