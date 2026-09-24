Recientemente, se conoció un video en el que unos repartidores persiguieron a un menor de 13 años que presuntamente fue visto robando en Mendoza, Argentina. El joven optó por huir entre una avenida y fue atropellado por un vehículo que transitaba por la zona y no se había percatado de la situación.

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Después de este caso, la justicia mendocina decidió no imputar al conductor que atropelló a un adolescente que escapaba luego de una secuencia relacionada con el presunto robo en el Acceso Este, frente al ‘shopping’ de Guaymallén.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que el automovilista ya fue identificado, pero sus datos no serán divulgados debido a que no será acusado por el atropello. Según las pruebas recopiladas hasta el momento, que incluye el video que se hizo viral en redes, el menor cruzó de manera repentina por un sector no habilitado para peatones y destinado exclusivamente al tránsito vehicular.

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La Fiscalía calificó esta situación como una “autopuesta en peligro”, al considerar que el conductor no habría tenido posibilidad de evitar el impacto, según información recopilada por medios locales.

Investigan qué ocurrió antes del atropello

El caso quedó dividido entre dos fiscalías. Según Infobae Argentina, Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal de Tránsito, está a cargo de la investigación por el accidente, mientras que Gustavo Farmache, de la Unidad Fiscal Penal de Menores, intenta establecer qué ocurrió antes de la persecución.

Precisamente, los medios argentinos han detallado que todavía no existe una conclusión sobre el presunto robo que habría desencadenado la huida del adolescente. La investigación se encuentra en una etapa inicial y las autoridades buscan establecer cómo comenzó la secuencia.

Según versiones recogidas por fuentes policiales y divulgadas por Ifobae, el menor habría participado en un presunto robo contra uno de los integrantes de un grupo de repartidores. Después, habría intentado escapar subiéndose a un colectivo.

Sin embargo, varios motociclistas habrían interceptado el vehículo de transporte público y obligado al adolescente a descender. Luego se produjo un forcejeo y el menor salió corriendo mientras era perseguido por varias personas.

El video registrado por un testigo muestra parte de esos momentos. En las imágenes se observa al adolescente en el suelo, rodeado por varias personas, algunas de ellas con casco. Después logra levantarse y corre hasta cruzar hacia el Acceso Este, donde fue embestido por un Peugeot 408 que circulaba de este a oeste.

Tiene 14 años, robo, huyó y lo atropellaron. El vídeo es durísimo. Está internado en el Hospital Humberto Notti. Ocurrió en el Acceso Este de Mendoza #Mendoza #imágenes pic.twitter.com/scCOZamGaJ — Marcelo Ortiz (@MarceloOrtizTV) September 24, 2026

El menor permanece internado

El adolescente fue atendido por el Servicio de Emergencias Coordinado y trasladado al Hospital Humberto Notti debido a los politraumatismos graves que sufrió. Al lugar también llegaron uniformados de la Comisaría 9.ª, mientras se dispuso una consigna policial. El diario Sol informó que el menor permanece en terapia intensiva, aunque se encuentra estable y bajo observación médica.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando el presunto robo y la persecución que terminaron con el adolescente atropellado. Por tratarse de un menor de edad, las autoridades indicaron que tampoco entregarán información que permita identificarlo.

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