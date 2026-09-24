La Guardia Civil española abrió una investigación después de que se difundiera un video de una agresión ocurrida durante las fiestas patronales de Tavernes de la Valldigna, en Valencia, España.

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Según informó El País, las imágenes fueron grabadas la noche del sábado 19 de septiembre y muestran a un joven de origen magrebí siendo perseguido y golpeado por varias personas.

En la grabación se observa cómo algunos jóvenes se turnan para agredir al hombre, quien termina en el suelo mientras continúa recibiendo golpes. También aparecen personas que intentan detener la situación.

El medio español señaló que la policía Local confirmó una agresión cometida por un grupo de jóvenes contra un hombre de origen árabe.

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La Guardia Civil, por su parte, adelanta las diligencias para identificar a los participantes. Las autoridades todavía investigan las circunstancias que desencadenaron el ataque.

En el video se escuchan expresiones contra el origen de la víctima

Uno de los elementos que causó la denuncia pública del caso son las expresiones que se escuchan durante la grabación. De acuerdo con El País, entre los gritos de quienes aparecen en las imágenes se oye una frase en referencia a Marruecos, además de otros insultos dirigidos contra la víctima.

El colectivo La Valldigna Antifeixista denunció públicamente el episodio y sostuvo que se trató de una agresión con componentes racistas y xenófobos.

Sin embargo, el motivo concreto por el que comenzó la pelea no ha sido establecido públicamente. El propio medio español señaló que en el video no aparece una explicación sobre un hecho previo que hubiera provocado el ataque.

Alcaldesa y autoridades condenaron los hechos

Lara Romero, alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, manifestó su rechazo a la agresión y aseguró que existe preocupación por lo ocurrido en el municipio.

Según declaraciones recogidas por El País, la mandataria calificó los hechos como motivo de tristeza e indignación y defendió el carácter diverso de la población.

El Ayuntamiento también emitió un comunicado en el que condenó la aparición de un video con una agresión física y posibles connotaciones racistas o xenófobas. La administración señaló que, con la información disponible, se trataría de un hecho aislado y aseguró que colaborará con las autoridades.

El caso tampoco estaría relacionado, según fuentes citadas por El País, con otra pelea ocurrida esa misma noche durante las fiestas, en la que un joven senegalés terminó con una fractura en la mandíbula.

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El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua