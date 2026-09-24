Colombia rompió formalmente sus relaciones diplomáticas con Irán, en una decisión que marca un nuevo giro en la política exterior del país. La Cancillería informó que la medida rige desde el pasado 19 de septiembre y que responde a razones relacionadas con la seguridad nacional y hemisférica, la lucha contra el crimen transnacional y varios asuntos vinculados con la situación de Medio Oriente.

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De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno tuvo en cuenta los presuntos vínculos de las autoridades iraníes con grupos terroristas internacionales y otras organizaciones narcoterroristas que, según Colombia, representan una amenaza para la seguridad del país. La Cancillería no detalló en el documento los casos concretos o las pruebas en las que sustenta esta afirmación.

La decisión también está relacionada con otros hechos que el Gobierno colombiano atribuye a Irán. Entre ellos menciona violaciones de derechos humanos dentro de su territorio, ataques contra países que no hacen parte del conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la obstrucción a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance del programa nuclear iraní.

Según la Cancillería, estos acontecimientos deterioraron la confianza de Colombia en el Gobierno de la República Islámica de Irán.

¿Qué pasa ahora con los colombianos en Irán?

Aunque se rompieron las relaciones diplomáticas, esto no significa que Colombia haya cortado todos los vínculos con Irán. La Cancillería precisó que las relaciones consulares se mantienen, de acuerdo con las disposiciones de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963. Esto permite mantener mecanismos destinados a la protección y asistencia de ciudadanos de ambos países.

Colombia e Irán habían establecido relaciones diplomáticas el 28 de abril de 1975. Actualmente, Irán cuenta con una misión diplomática en Bogotá, mientras que Colombia no mantiene una embajada residente en Teherán y sus asuntos con ese país estaban asignados a la representación colombiana en Nueva Delhi.

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Un nuevo rumbo en la política exterior

La ruptura ocurre dentro de un cambio más amplio en las prioridades internacionales del Gobierno de Abelardo de la Espriella. En las últimas semanas, la administración ha planteado profundizar la relación con Estados Unidos y recomponer los vínculos con Israel, especialmente en asuntos de seguridad, inteligencia y lucha contra organizaciones criminales y terroristas.

En ese contexto, el rompimiento con Irán representa uno de los movimientos más significativos de la nueva orientación diplomática colombiana. La decisión, sin embargo, no elimina los canales consulares entre los dos países, por lo que algunos mecanismos de atención a ciudadanos continuarán vigentes.

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