El vicepresidente José Manuel Restrepo asumió la vocería de Colombia ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, entregando un discurso de alto impacto político e institucional que combinó férreas críticas al sistema internacional con un llamado a la cooperación global bajo los lineamientos del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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Durante su intervención, Restrepo dejó claro que el país no pretende ser un espectador pasivo de la era digital. “Colombia no quiere contemplar desde la gradería la transformación tecnológica; queremos formar jóvenes para las nuevas economías”, aseveró. El alto funcionario recalcó que millones de ciudadanos no buscan subsidios estatales vitalicios, sino oportunidades para forjar su propio destino, acuñando el concepto de la “patria milagro” fundamentada en la seguridad territorial y en la confianza para atraer inversión extranjera. Asimismo, reconoció que, aunque los primeros días de administración son insuficientes para solucionar todos los males estructurales, sí representan el tiempo necesario para enderezar el rumbo de la nación, destacando además la solidaridad internacional recibida tras el reciente terremoto.

Uno de los momentos más álgidos de la alocución se produjo cuando el vicepresidente cuestionó sin ambages la eficacia del organismo multilateral. Admitiendo que sus críticas tienen fundamentos políticos e institucionales de fondo, se preguntó si las estructuras actuales realmente responden a las crisis contemporáneas: “Dedicamos recursos a administrar procedimientos y muy poco a resolver problemas”, sentenció.

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En la misma línea, lanzó un fuerte reproche sobre la selectividad en la materia: “Rechazo tajantemente que los derechos humanos sean usados contra unos y se guarde silencio contra otros”, exigiendo un sistema internacional mucho más serio, creíble y coherente que mida con el mismo rasero a todas las naciones.

En materia de seguridad global, Restrepo abordó el flagelo del narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, lamentando que, tras décadas de debates, la comunidad internacional todavía carezca de una definición jurídica común y universal sobre lo que constituye un acto terrorista. Ante este vacío que genera incertidumbre jurídica, exigió una tipificación estricta y compartida para castigar estos crímenes sin importar quién los cometa ni su procedencia geopolítica, aclarando que el verdadero multilateralismo busca potenciar la cooperación entre Estados soberanos y no diluir las identidades nacionales.

Para cerrar, el representante del Ejecutivo extendió una mano franca a los líderes del mundo, aclarando que la política exterior está diseñada para abrir mercados, atraer socios estratégicos y defender la prosperidad nacional sin mendigar asistencia externa. “No venimos a pedir que hagan por nosotros lo que nos corresponde”, puntualizó, proyectando la imagen de un país consciente de sus desafíos pero decidido a erigirse como una nación segura, próspera y profundamente respetada en el escenario global.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.