Por: El Espectador

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Este miércoles 23 de septiembre, José Manuel Restrepo, actual vicepresidente de Colombia, protagonizó un importante encuentro internacional durante el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que saludó al secretario general António Guterres. Este breve acercamiento marcó el inicio de una intensa agenda en la que Restrepo asume, por primera vez, el rol de jefe de la delegación colombiana, nombrado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien delegó en él la labor diplomática internacional por su decisión de no salir del país.

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De acuerdo con declaraciones del propio vicepresidente, la charla con Guterres giró en torno al papel que desempeñará Colombia en el escenario mundial bajo la administración actual. Restrepo subrayó la relevancia de fortalecer los lazos con la comunidad internacional y de abordar desafíos comunes, como el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la seguridad, la paz y la incorporación de nuevas tecnologías, todo con el objetivo de ampliar oportunidades para la población colombiana. Según él, Colombia tiene mucho que aportar globalmente y, al mismo tiempo, la necesidad de construir en alianza con otros países.

La agenda continuó con un encuentro de alto nivel entre jefes de Estado que suscribieron el Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Según la Cancillería, este compromiso es prioritario para Colombia, país que ha sido protagonista en la lucha contra este fenómeno, liderando estrategias visibles ante la comunidad internacional. Posteriormente, Restrepo y su equipo sostendrán una reunión con Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de asuntos exteriores de Emiratos Árabes Unidos, con la finalidad de fortalecer la cooperación bilateral y aprovechar el creciente interés de ese país en inversiones en América Latina.

El día cerrará con un intercambio oficial con la delegación de Países Bajos y, finalmente, un encuentro con el Council on Foreign Relations, uno de los centros de pensamiento ('think tanks') de política exterior más influyentes de Estados Unidos, que forja buena parte de la percepción sobre América Latina. Todo esto compone la hoja de ruta de Restrepo para liderar la política exterior colombiana en representación del presidente, lo que representa un hecho inédito. El vicepresidente tendrá la responsabilidad de exponer la visión del país para los próximos cuatro años, en contraste con la gestión de Gustavo Petro y abordando aspectos como los vínculos con Donald Trump, la posición frente a la guerra en Gaza y la relación con Israel.

¿Por qué el vicepresidente de Colombia dará el discurso ante la ONU y no el presidente?

El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión personal de no salir del país, por lo que delegó la representación internacional en el vicepresidente José Manuel Restrepo. De ahí que sea Restrepo, y no el mandatario, quien encabece la delegación y dé el discurso ante las Naciones Unidas durante la Asamblea General.

¿Qué es el Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional?

El Compromiso de Santiago es una iniciativa multilateral concebida para coordinar esfuerzos internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Según información de la Cancillería, para Colombia, este compromiso es primordial, pues lidera estrategias internacionales reconocidas en este ámbito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.