Por: El Espectador

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La gestión de residuos en Colombia representa un reto ambiental de proporciones significativas. Según datos del Ministerio de Ambiente, este sector produce cerca de 22 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂ equivalente) al año, lo que lo convierte en la cuarta fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Actualmente, en territorio colombiano, los residuos siguen considerándose principalmente un problema de saneamiento, una visión que contrasta notoriamente con lo que sucede en países como Alemania, Dinamarca y Corea del Sur. En estas naciones, los desechos ya no son vistos únicamente como basura, sino como materias primas valiosas, utilizadas en soluciones energéticas y para promover la economía circular.

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En ese contexto, la interrogante que surge es si Colombia continuará interpretando como basura lo que puede convertirse en recurso o materia prima. Existen modelos alternativos de manejo de residuos que van más allá de simplemente generarlos, recogerlos, transportarlos y finalmente depositarlos en rellenos sanitarios. La propuesta es que el país avance hacia una visión circular, en la que no solo se reduzca la cantidad de residuos producidos, sino que también se logre su aprovechamiento, tratamiento y valorización, permitiendo su reintegración al ciclo productivo.

Con esta finalidad, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) comenzó en 2020 la formulación de un nuevo Marco Tarifario del Servicio Público de Aseo, específicamente para municipios y distritos que cuenten con más de 5.000 suscriptores. Este esfuerzo culminó con la aprobación de la Resolución CRA 1040 de 2026, una norma que afectará a cerca de 42 millones de habitantes en 273 municipios de Colombia. El desarrollo de este marco normativo incluyó cinco años de trabajo técnico, durante los cuales se realizaron 12 estudios especializados basados en información reportada al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, encuestas a los prestadores del servicio y múltiples visitas técnicas en diferentes regiones del país. La meta principal fue identificar y reconocer prácticas que impulsen el cambio hacia la economía circular y la consolidación de un modelo sostenible en la gestión de residuos.

¿Qué impacto tiene la gestión lineal de residuos en las emisiones de CO₂ en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la gestión lineal de residuos genera aproximadamente 22 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año, convirtiéndose en la cuarta fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, lo que evidencia la necesidad de cambiar este modelo hacia alternativas más sostenibles.

¿Por qué se considera importante la transición hacia la economía circular en la gestión de residuos?

La transición hacia la economía circular es fundamental porque permite que los residuos se transformen en recursos útiles; así, además de disminuir la cantidad de basura que termina en rellenos sanitarios, se contribuye al aprovechamiento y valorización de los desechos, logrando su reincorporación al ciclo productivo, según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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