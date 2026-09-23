La periodista de El Espectador Luna Mejía Farías sufrió un accidente este miércoles 23 de septiembre en la oficina de prensa del Congreso de la República, luego de que una ventana se desprendiera y cayera sobre ella.

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De acuerdo con la información entregada por el Senado, la comunicadora fue atendida inicialmente por el personal médico de la corporación y posteriormente trasladada a Urgencias del Hospital San Ignacio, en Bogotá, en compañía de funcionarios del Legislativo.

La situación ocurrió en la zona destinada para los periodistas que cubren las actividades del Congreso. El objeto habría golpeado a Mejía Farías en la cabeza, según explicó posteriormente el presidente del Senado, Honorio Henríquez.

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#EnDesarrollo El Congreso de la República lamentó el accidente que sufrió esta tarde la periodista de El Espectador, Luna Mejía, en el Capitolio Nacional, luego de que una ventana cayera en la oficina de prensa.

La corporación, a través del presidente del Congreso, Honorio… pic.twitter.com/j7eMTg1gPS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 23, 2026

Congreso se pronunció por accidente de periodista

La jefa de Recursos Humanos del Senado emitió un comunicado en el que confirmó el accidente laboral ocurrido con la periodista de El Espectador.

“Hoy 23 de septiembre del presente año, se presentó un accidente laboral con la periodista Luna Mejía Farías, periodista del medio de comunicación El Espectador, por la caída de una ventana en la oficina de prensa”, señaló la funcionaria.

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Según el pronunciamiento, después de lo ocurrido se activaron los protocolos de atención y la periodista recibió asistencia médica dentro del Congreso antes de ser llevada al Hospital San Ignacio.

El Legislativo aseguró que Mejía Farías se encontraba “estable y consciente” luego del accidente. Sin embargo, en el momento del pronunciamiento no se conocían detalles adicionales sobre su estado de salud.

El Senado también se refirió a las condiciones de la infraestructura del recinto y aseguró que existen dificultades presupuestales para adelantar labores de mantenimiento.

De acuerdo con la corporación, se trata de una estructura construida hace aproximadamente 100 años y durante los últimos periodos no se habrían asignado los recursos necesarios por parte del Ministerio de Hacienda para su correcto mantenimiento y restauración.

Presidente del Senado pidió revisar la infraestructura

Durante la plenaria, Honorio Henríquez lamentó lo ocurrido con la periodista de El Espectador y expresó su solidaridad con ella.

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista de El Espectador Luna Mejía, a quien hace un rato una ventana que se desprendió de la oficina donde están los periodistas le cayó en el cuerpo”, manifestó el congresista.

El presidente del Senado también pidió al área administrativa y de Bienes y Servicios adelantar una revisión de las instalaciones para prevenir nuevos incidentes.

Henríquez afirmó que el Congreso tiene dificultades presupuestales desde hace varios años para atender las necesidades de mantenimiento de sus diferentes espacios.

“Tengo que decirlo con tristeza, desde hace cuatro años y hasta ahora se vienen presentando situaciones que no permiten que se haga una revisión como tiene que hacerse del recinto del Senado”, aseguró durante la sesión.

El funcionario también sostuvo que se han solicitado recursos adicionales para atender las condiciones de la infraestructura, pero que no han recibido una respuesta favorable.

Por ahora, el Congreso indicó que la periodista fue trasladada a un centro asistencial después de recibir la primera atención médica. Las autoridades del Legislativo deberán establecer las circunstancias exactas en las que se desprendió la ventana que provocó el accidente.

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