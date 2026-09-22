La notoria ausencia del reconocido periodista y director Néstor Morales de los micrófonos de Mañanas Blu, el espacio informativo matutino de Blu Radio, ha desatado múltiples interrogantes, especulaciones y muestras de preocupación entre los oyentes habituales desde finales del pasado mes de agosto y a lo largo de septiembre de 2026. Ante la constante oleada de preguntas en las calles y a través de las redes sociales sobre el paradero y el estado de salud del comunicador, su compañero de cabina, el analista y periodista Felipe Zuleta, decidió tomar la palabra al aire para despejar cualquier tipo de rumor infundado y calmar a la audiencia.

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Cabe recordar que, de acuerdo con los registros de la programación radial, Morales alcanzó a liderar la cobertura periodística en directo sobre los acontecimientos recientes y el impacto del fuerte sismo que sacudió al país semanas atrás. Poco después de atender esta coyuntura informativa nacional, el director se apartó temporalmente del programa para someterse a un procedimiento médico programado, lo cual abrió espacio a vacíos informativos que rápidamente alimentaron versiones distorsionadas en plataformas digitales.

Para poner fin de manera definitiva a las dudas, Felipe Zuleta intervino directamente al aire y entregó un parte de tranquilidad, explicando con franqueza la situación médica de su colega y amigo: “Déjeme decirle una cosa y es para todos los oyentes que nos preguntan en la calle y por redes qué pasó con Néstor Morales. A él lo sometieron a una cirugía en los huesos, no sé muchos los detalles y tampoco los diría. Primero le deseamos pronta recuperación, Néstor debe estar acá en dos o tres semanas porque además hace mucha falta. Tranquilos, vamos a calmarnos, ya vuelve Néstor en dos o tres semanas, lo que pasa es que la recuperación no ha sido fácil porque la cirugía no fue fácil, pero está bien”.

Las declaraciones del panelista sirvieron para dimensionar la complejidad de la intervención quirúrgica ósea a la que fue sometido el destacado periodista, aclarando que, si bien el postoperatorio ha requerido de paciencia y de un manejo clínico riguroso debido a que la operación no estuvo exenta de dificultades, su estado general de salud es estable y evoluciona favorablemente bajo estricto cuidado médico y familiar.

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Asimismo, los integrantes del equipo periodístico destacaron la importancia del comunicador al frente del espacio radial y ratificaron que su regreso a la conducción habitual está previsto para las próximas semanas, tan pronto como concluya las fases más exigentes de su reposo físico. Mientras tanto, la mesa de trabajo continúa al frente de la agenda informativa nacional en los habituales horarios de la mañana, a la espera de que el director recupere plenamente su movilidad y vitalidad para retomar las riendas del debate político en la radio colombiana.

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