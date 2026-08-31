El programa que conducían Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio llegó a su fin este lunes 31 de agosto, luego de una decisión tomada por Caracol Televisión.

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Según Semana, Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, determinó el cierre del espacio debido a los bajos niveles de audiencia y a las dificultades para mantener anunciantes.

Zuluaga, Restrepo y todo el equipo periodístico fueron informados este lunes de la decisión de la compañía, que pone punto final al programa después de su paso por la emisora, afirmó el medio citado.

El anuncio representa un movimiento importante dentro de la programación de Blu Radio y deja en el aire el futuro profesional de las dos periodistas y del equipo que las acompañaba.

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