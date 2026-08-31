Por: El Espectador

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Las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) fueron diseñadas por la ley colombiana para que los congresistas cuenten con equipos que fortalezcan “una eficiente labor legislativa”. Esta normativa autoriza a cada senador y representante a la Cámara para conformar un grupo interdisciplinario de hasta 10 asesores o asistentes, los cuales tienen la misión de apoyar tanto en la elaboración de leyes como en el ejercicio del control político. Los 283 legisladores activos actualmente, al margen de su salario mensual cercano a los COP 55 millones, disponen de un beneficio adicional: una bolsa de hasta 50 salarios mínimos mensuales para financiar su UTL. En la práctica, esto corresponde a cerca de COP 87 millones por congresista cada mes, recursos que pueden distribuir a su criterio entre personal de libre nombramiento o mediante contratos de prestación de servicios. En el agregado, el Estado destina poco más de COP 295.000 millones anuales del presupuesto público para sostener estas plantas de personal, de acuerdo con información citada por El Espectador.

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Respecto a la estructura salarial interna de las UTL, existen dos segmentos: asistentes y asesores. Los asistentes se organizan por niveles, del I al V, con salarios que oscilan entre tres y siete salarios mínimos mensuales; mientras que los asesores, categorizados del I al VIII, reciben entre ocho y 15 salarios mínimos. Por ejemplo, el rango salarial de un asistente, con base en el salario mínimo proyectado para 2026, va desde cerca de COP 5,2 millones hasta COP 12,2 millones al mes, mientras que los asesores pueden recibir entre COP 14 millones y COP 26,2 millones, siendo ese el máximo para quienes se ubican en el nivel VIII. Estas sumas no incluyen los descuentos de ley establecidos.

En el actual contexto de crisis fiscal y discusiones en torno al presupuesto nacional, que asciende a COP 636 billones, las UTL han estado bajo la lupa. El costo de estas unidades representa un peso relevante en el funcionamiento del Congreso, especialmente tras el reciente aumento del salario mínimo en un 23 %. Algunos sectores han promovido la profesionalización de estas dependencias para hacerlas más eficientes y reducir la burocracia, pero la falta de consenso político ha sido un obstáculo. Además, como evidenció El Espectador, estas unidades no solo cumplen una función técnica sino que también están impregnadas de dinámicas políticas y familiares, con la presencia de allegados a figuras de poder y hasta al expresidente Gustavo Petro. Estas revelaciones intensifican el debate sobre su verdadera función y la transparencia en la asignación de cargos dentro de las UTL.

¿Cuál es el salario de los asesores y asistentes en las UTL del Congreso?

Los salarios de los integrantes de las UTL varían según el cargo y nivel. Los asistentes reciben entre tres y siete salarios mínimos mensuales, lo que equivale a aproximadamente COP 5,2 millones y COP 12,2 millones al mes, respectivamente. Los asesores, según su nivel, perciben entre ocho y 15 salarios mínimos, es decir, desde COP 14 millones hasta COP 26,2 millones mensuales. Estas cifras no contemplan los descuentos de ley aplicables.

¿Cómo se financian las UTL y cuál es su impacto en el presupuesto del Congreso?

Cada congresista dispone de hasta 50 salarios mínimos mensuales para contratar a su UTL, lo que suma alrededor de COP 87 millones al mes por legislador. En total, el país destina más de COP 295.000 millones al año a estas unidades, lo que representa una carga significativa dentro del presupuesto general, especialmente en medio de crisis fiscal y aumentos salariales como el reciente incremento del salario mínimo del 23 %.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.