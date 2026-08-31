La senadora Isabel Cristina Zuleta, una de las figuras más visibles del movimiento petrista, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia política tras filtrarse un controvertido video en el que aparece reuniéndose con comunidades en el departamento del Magdalena. En la grabación, que rápidamente se ha viralizado a través de las redes sociales, se observa a la congresista en una construcción de madera dialogando con un grupo de ciudadanos, principalmente hombres, a quienes regaña de manera enérgica por referirse a Gustavo Petro como “expresidente”.

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“Diciéndole expresidente a Gustavo Petro, no lo admito”, expresó tajantemente la senadora ante los asistentes. Durante su intervención, Zuleta insistió en que el exmandatario continúa ostentando el máximo cargo de la nación y argumentó que es deber de los simpatizantes mantener vivo su legado político: “Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”.

Pese a que en los comicios recientes se ratificó la transparencia del proceso electoral que dio como ganador a Abelardo De La Espriella, la militante del Pacto Histórico volvió a agitar la tesis de un supuesto fraude en las urnas. “¿Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, manifestó ante la ciudadanía presente en el encuentro rural.

Uno de los pasajes que mayor impacto generó en la opinión pública fue cuando la congresista planteó la existencia de una dualidad en el poder ejecutivo del país. “Aquí empieza el debate: la clase popular tiene un presidente (Petro). Que los ricos se queden con su presidente (Abelardo), que nosotros tenemos el nuestro”, aseveró la senadora, reavivando las tensiones políticas en torno a la legitimidad institucional y la división social.

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La senadora Isabel Cristina Zuleta desató polémica tras regañar a unas personas por llamar expresidente a Gustavo Petro: “No lo admito, no lo permito porque eso no es recoger su legado”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/peIao4CnZE — Revista Semana (@RevistaSemana) August 31, 2026

Además de sus polémicas declaraciones sobre la jefatura del Estado, Zuleta aprovechó el espacio para abordar temas relacionados con la reforma agraria. En su discurso, aplaudió las acciones adelantadas por las personas del sector rural que han procedido a ocupar tierras y sembrarlas, señalando que estas iniciativas locales deben ser respaldadas. Asimismo, indicó que el siguiente objetivo estratégico en su agenda legislativa y social será la defensa estricta del agua en el territorio caribeño.

“Por supuesto que cuenten conmigo. Llegué al Magdalena precisamente para articular una agenda por el agua en el Caribe colombiano. Logré la aprobación del primer debate de control político sobre el fenómeno de El Niño“, agregó la congresista antes de dar por concluida su intervención en el recinto.

Hasta el momento, la senadora Isabel Zuleta no ha emitido declaraciones públicas adicionales para matizar o ampliar los señalamientos expuestos en el video, los cuales continúan generando un intenso debate en el escenario político nacional, dividiendo opiniones entre sectores oficialistas y de oposición sobre el respeto a las instituciones y los resultados democráticos del país.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.