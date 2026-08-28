Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el activista Beto Coral quedaron sin los esquemas de seguridad que les habían sido asignados durante la anterior administración.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión fue tomada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de revisar las condiciones de riesgo de cada uno y determinar que no existían motivos suficientes para mantener las medidas.

Fuentes del Gobierno Nacional señalaron que los esquemas representaban un costo cercano a $40 millones mensuales para el Estado.

La controversia había comenzado días atrás, cuando se conoció que Muñoz, cercana al expresidente Gustavo Petro y señalada por presuntas influencias indebidas en Aerocivil, había recibido protección antes de finalizar el gobierno anterior.

Lee También

Según la información revelada, el esquema de Muñoz habría sido otorgado bajo el argumento de que pertenecía a un grupo político. Sin embargo, la joven sostuvo que la protección obedecía a amenazas que había recibido y que estas habían sido denunciadas ante la Fiscalía.

Tras las publicaciones sobre el caso, Muñoz aseguró públicamente que llevaba meses adelantando ante las autoridades un proceso relacionado con afectaciones a su seguridad. También afirmó que la Fiscalía había solicitado medidas de protección debido al riesgo que enfrentaba.

No obstante, El Tiempo confirmó que Muñoz sí presentó denuncias por amenazas, pero fuentes de la Fiscalía aclararon que la entidad no solicitó directamente que se le asignara un esquema de seguridad. Lo que hizo fue pedir que se evaluara su nivel de riesgo.

La revisión realizada posteriormente por la UNP concluyó que las condiciones existentes no justificaban la continuidad de la protección. La medida también cobijó a Guerrero y Coral, cuyos esquemas habían sido otorgados durante el gobierno Petro.

El retiro de estas medidas vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que fueron asignados algunos esquemas de seguridad durante la administración anterior y el uso de recursos públicos para proteger a personas vinculadas políticamente con el petrismo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.