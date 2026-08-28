Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Diana Carolina Molina Carvajal, psicóloga egresada de la Universidad del Norte y con posgrados en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos, está próxima a ser designada como nueva directora de Artes del Ministerio de las Culturas. Así lo muestra la aparición de su hoja de vida en la página de la Presidencia, paso previo a la oficialización que debe hacer la ministra Paola Holguín, de acuerdo con la información suministrada en el texto.

Sigue a PULZO en Discover

Molina Carvajal proviene de una familia reconocida en el Cesar tanto en el ámbito político como cultural. Es nieta de Consuelo Araújo Noguera, fundadora del emblemático Festival de la Leyenda Vallenata, evento icónico que ha trascendido fronteras para posicionar la cultura musical de la región Caribe. Precisamente, la posible directora de Artes trabajó cerca de 16 años en la organización de ese festival, ocupando el cargo de coordinadora de logística entre 2004 y 2020. También lideró la Fundación Festival Tierra de Compositores de Patillal, entidad que presidió y representó legalmente entre 2017 y 2018, lo que refuerza su vinculación directa con proyectos de impulso cultural regional.

No menos relevante resulta la faceta de Molina Carvajal en el sector público, donde cuenta con experiencia a nivel nacional y local. Según su hoja de vida, en el gobierno de Iván Duque fue directora de Fomento del Ministerio de las Culturas desde julio de 2020 hasta febrero de 2021, y posteriormente asumió la Dirección de Estrategia hasta agosto de 2022. Antes de llegar a ese ministerio, se desempeñó como directora ejecutiva de ProValledupar y mantuvo vínculos contractuales con la Alcaldía de Valledupar. Tras dejar el Ministerio, en 2023 hizo parte del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

El contexto familiar agrega matices a su perfil: su padre, Hernando Molina Araújo, fue gobernador del Cesar (2004-2007), aunque no concluyó su mandato. La Corte Suprema de Justicia, en decisión de mayo de 2010, lo condenó a 90 meses de prisión por vínculos con redes paramilitares lideradas por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. De acuerdo con ese fallo, el apoyo de esta organización fue clave para que Molina Araújo resultara electo en 2003.

En cuanto al cargo que Diana Molina Carvajal podría ocupar, corresponde a la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas. Esta dependencia, creada en 1998, tiene como función principal diseñar e implementar las políticas, planes y programas que buscan promover la valoración social, práctica y disfrute de las artes como un derecho de todos los colombianos. Según el Ministerio, también fomenta la danza, la música, el teatro, las artes plásticas y visuales, el circo y la educación artística, así como manifestaciones híbridas y propias de distintos grupos poblacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Diana Carolina Molina Carvajal y cuál es su experiencia en el sector cultural?

Diana Carolina Molina Carvajal es psicóloga especializada en desarrollo organizacional y procesos humanos. Proviene de una familia con amplio reconocimiento cultural y político en el Cesar. Su vivencia destaca por casi 16 años en la organización del Festival de la Leyenda Vallenata y la presidencia de la Fundación Festival Tierra de Compositores de Patillal, además de su paso por cargos directivos en el Ministerio de las Culturas y su reciente vinculación al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.

¿Cuál es la función de la Dirección de Artes del Ministerio de las Culturas en Colombia?

De acuerdo con la página del Ministerio de las Culturas, la Dirección de Artes, creada en 1998, es la instancia encargada de concertar, diseñar e implementar políticas y programas que impulsan la valoración y disfrute de las artes como derecho ciudadano. Atiende sectores como la danza, la música, el teatro y las artes plásticas, así como expresiones híbridas y propias de las diversas comunidades del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.