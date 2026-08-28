Por: EL PILON SA

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Las consecuencias de la sequía relacionada con el fenómeno de El Niño han desencadenado una de las crisis más graves para la ganadería en los departamentos del Cesar y La Guajira, de acuerdo con el balance preliminar divulgado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Según el reporte, solo entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2026, la región perdió al menos 4.582 animales destinados a la producción ganadera. El mayor impacto lo sufrió el Cesar, que con 2.376 animales muertos encabeza la lista nacional de mortalidad ganadera durante este periodo; La Guajira, por su parte, suma 2.206 pérdidas.

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El informe de Fedegán subraya que estos departamentos presentan los indicadores más altos de mortalidad de ganado en Colombia en el presente ciclo seco, reflejando de forma contundente cómo la ausencia de lluvias reduce tanto las fuentes de agua como la comida disponible para los rebaños. Este impacto, sin embargo, no se limita solo a la muerte de animales. La organización advierte que miles de bovinos han sido forzados a desplazarse a otras regiones en busca de mejores condiciones. Para toda la región Caribe —que abarca Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena— Fedegán calcula que hay cerca de 8.508 animales muertos y más de 127.648 desplazados, además de aproximadamente 975.844 hectáreas afectadas por la sequía.

En el listado de departamentos con mayores afectaciones, después de Cesar y La Guajira, figuran Sucre, con 1.638 muertes, y Magdalena, con 1.359, según los registros suministrados por el gremio ganadero. Fedegán, sin embargo, aclara que la cifra real podría ser mayor, ya que aún falta consolidar los datos de muchos pequeños productores y la emergencia climática todavía no ha terminado.

Frente a este panorama, el gremio ganadero estima que las pérdidas económicas a nivel nacional ya rondan los $47.000 millones. De ese total, unos $11.000 millones corresponden a la disminución en la producción de carne, leche y otros derivados. La magnitud de la crisis llevó a Fedegán a solicitar al Gobierno nacional y al Ministerio de Agricultura la activación urgente de un plan de choque, recordando que desde 2009 se han perdido más de 470.000 animales a causa de eventos climáticos extremos, lo que demuestra una amenaza permanente para el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las consecuencias de la sequía para la ganadería del Cesar y La Guajira según Fedegán?

Según Fedegán, la sequía por el fenómeno de El Niño ha provocado la muerte de al menos 4.582 animales entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2026 solo en Cesar y La Guajira, además del desplazamiento de miles de cabezas de ganado y la afectación de casi un millón de hectáreas. Esto ha generado impactos económicos significativos por la reducción en la producción de carne y leche.

¿Por qué Fedegán pide un plan de emergencia para los ganaderos afectados por la sequía en Colombia?

Fedegán solicitó al Gobierno implementar un plan de emergencia debido a que los fenómenos climáticos extremos, como el actual episodio de El Niño, representan un riesgo recurrente para la ganadería en Colombia y han ocasionado la muerte de cientos de miles de animales desde 2009. El gremio considera que es fundamental tomar medidas urgentes para evitar un incremento en las pérdidas y el número de afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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