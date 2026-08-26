Por: EL PILON SA

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Fedegán (Federación Colombiana de Ganaderos) urgió al Gobierno nacional a poner en marcha un plan de choque que trascienda la simple atención de animales muertos o predios afectados, frente a los impactos del fenómeno climático conocido como El Niño. De acuerdo con la federación, es indispensable implementar medidas más estructurales como una red temporal de bodegas ganaderas, apoyo logístico para el transporte de alimento, créditos directos para infraestructura hídrica, y la creación de un sistema de alertas tempranas que permitan anticiparse a la sequía y evitar pérdidas mayores.

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La solicitud fue enviada mediante una carta dirigida al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, y suscrita por José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, junto con el respaldo de la junta directiva del gremio. Según el documento, la atención debe focalizarse, al menos inicialmente, en las regiones más golpeadas por el clima seco, sobre todo el Caribe y especialmente el departamento del Cesar.

Entre las propuestas centrales está la reactivación temporal de una red de bodegas ganaderas en departamentos y municipios priorizados. Este mecanismo buscaría que los productores tengan acceso a suplementos, subproductos agroindustriales y forrajes a precios ajustados a la contingencia, ayudando así a enfrentar la escasez de alimento para el ganado. Asimismo, Fedegán propuso que el Ministerio de Agricultura coordine una mesa nacional de abastecimiento con actores como Fedepalma, Fedearroz, la industria algodonera y otros gremios del sector, para consolidar semanalmente información clave sobre abastecimiento y precios.

Frente al desafío logístico, el gremio subrayó que la disponibilidad de alimento no garantiza el acceso para todos los ganaderos, por lo cual planteó la creación de una cofinanciación para el traslado de insumos a las áreas más críticas, incluyendo el Caribe, Tolima, Huila y los Santanderes, con la red Fedegán-FNG encargada de priorizar y verificar los beneficiarios.

En lo relacionado con el agua, Fedegán pidió acelerar el acceso a créditos para infraestructura hídrica, solicitando flexibilización en las condiciones financieras de instrumentos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y las Líneas Especiales de Crédito (LEC). También sugirió un programa de reservas estratégicas de forraje con inventarios rotatorios, además del diseño de “fábricas regionales de forraje” en áreas con mejores condiciones para la producción y secado, facilitando luego el envío a zonas deficitarias.

Por último, el documento recomienda implementar un tablero de riesgo ganadero que integre información de entidades como Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), Fedegán-FNG y administraciones locales, con el objetivo de anticipar emergencias y activar ayudas antes de llegar a situaciones irreversibles. Mientras tanto, gremios del Cesar como Coagropec, Fegacesar y Fenalce convocaron a rueda de prensa en Valledupar el 27 de agosto, donde se presentarán análisis y exigencias sobre la crisis agrícola y pecuaria provocada por El Niño.

¿Cuáles son las medidas propuestas por Fedegán para enfrentar El Niño?

Fedegán planteó la creación de una red temporal de bodegas ganaderas para distribuir alimento, apoyo en el transporte de insumos, créditos ágiles para infraestructura hídrica y la implementación de un sistema de alertas para intervenir antes de que la sequía ocasione pérdidas irreversibles. Además, propuso reservas estratégicas y “fábricas regionales de forraje” para garantizar la alimentación durante periodos secos.

¿Qué es el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y cómo se solicita el apoyo?

El Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, es una herramienta financiera que permite a productores agropecuarios acceder a recursos para proyectos de inversión en el sector rural. Según Fedegán, el trámite actual puede ser complejo, por lo que solicita simplificar los requisitos para que los ganaderos con menos capacidad de endeudamiento obtengan ayuda para soluciones de agua y mitiguen los efectos de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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