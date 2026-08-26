El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió al comportamiento de la tasa de cambio en Colombia y aseguró que la fuerte valorización del peso frente al dólar se convirtió en uno de los fenómenos macroeconómicos que más preocupa al Emisor este año.

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(Vea también: Gerente del Banco de la República explicó por qué no baja la inflación; señaló al gobierno anterior)

Durante su intervención en la Convención Bancaria de Asobancaria, Villar indicó que la divisa estadounidense cerró la jornada anterior en 3.090 pesos, un nivel que representa una caída superior al 18 % frente al registrado al comienzo de 2026.

El economista explicó que, a diferencia de lo ocurrido en otros momentos, este comportamiento no puede atribuirse únicamente al debilitamiento internacional del dólar, pues el peso colombiano también se fortaleció frente a otras monedas como el euro, así como frente a las divisas de países vecinos como Chile y Perú.

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Según el gerente del Banco de la República, esta apreciación del peso tiene un costo importante para la economía nacional, ya que reduce la competitividad de los productos colombianos en los mercados internacionales y dificulta que las empresas nacionales compitan con bienes importados.

Gerente del Banco de la República explicó qué factores impulsaron la fortaleza del peso

Durante su exposición, Villar aseguró que el fortalecimiento de la moneda colombiana obedece a una combinación de factores económicos.

En primer lugar, señaló que el elevado déficit fiscal obligó al Gobierno a buscar recursos mediante emisiones de deuda y otros mecanismos de financiamiento, lo que incrementó el ingreso de capitales al país y, en consecuencia, la oferta de dólares en el mercado cambiario.

El gerente del Emisor también afirmó que la valorización del peso se vio reforzada por la mejora en la percepción de riesgo de Colombia tras los anuncios del nuevo Gobierno sobre un ajuste fiscal y una política económica más favorable para el sector privado.

A ello sumó el efecto de las tasas de interés internas, que permanecen por encima de las internacionales, así como la obligación establecida por el gobierno anterior para que los fondos privados de pensiones trasladaran al país una parte de sus inversiones en el exterior, aumentando la oferta de divisas.

Banco de la República advirtió por los efectos de un peso tan fuerte

Aunque para muchos consumidores un dólar más barato puede traducirse en menores costos para algunos productos importados o viajes al exterior, Villar advirtió que el fenómeno también tiene consecuencias negativas para distintos sectores de la economía.

El gerente explicó que los exportadores y las empresas que compiten con productos importados pierden competitividad cuando el peso se aprecia de manera tan marcada.

Incluso señaló que los salarios de trabajadores de baja calificación aumentaron cerca del 28 % medidos en pesos y más del 50 % cuando se calculan en dólares, como resultado del incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la apreciación de la moneda colombiana.

Pese a ese panorama, Villar aseguró que el Banco de la República tiene un margen limitado para intervenir directamente sobre la tasa de cambio y defendió el esquema de inflación objetivo con flotación cambiaria como el más adecuado para el país.

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