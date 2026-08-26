Tener un perro o un gato ya no representa solo una decisión afectiva para muchas familias colombianas: también implica un gasto que puede acercarse a los 2 millones de pesos al año. Una investigación de la Universidad Manuela Beltrán, con 315 participantes, calculó cuánto destinan los hogares al cuidado de sus animales de compañía.

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Las cifras citadas en el estudio señalan que el 67 % de los hogares colombianos convive con perros, gatos u otros animales. Además, el 90,2 % de los participantes considera a su mascota parte de la familia, una percepción que también influye en la manera en que distribuyen sus ingresos.

El impacto llega incluso a las compras personales. El 49,8 % de los encuestados aseguró que ha dejado de adquirir algún producto o servicio para poder cubrir necesidades relacionadas con su mascota. Para Yesica Vanessa Vargas, investigadora de la Universidad Manuela Beltrán, “Estos resultados muestran que, para una parte importante de los hogares encuestados, el cuidado de las mascotas ya constituye un componente estable del presupuesto familiar y ocupa un lugar prioritario en las decisiones de gasto”.

El gasto promedio ponderado alcanzó cerca de 164.000 pesos mensuales por hogar. Si ese valor se mantiene durante todo un año, la suma llega aproximadamente a 1,97 millones de pesos. El estudio indicó que ese monto equivale al 9,4 % del salario mínimo mensual vigente para 2026.

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En cuanto a los gastos, la alimentación ocupa el primer lugar: el 82,9 % de los participantes la identificó como su principal desembolso. La atención veterinaria apareció con 7,6 %, mientras accesorios y colegio para mascotas representaron 0,3 % cada uno. Otros conceptos concentraron el 8,9 % restante.

El panorama cambia para quienes enfrentan una emergencia veterinaria, pues esos episodios pueden elevar de forma considerable la factura mensual. Vargas explicó: “Aunque la mayoría de los hogares destina menos de 100.000 pesos mensuales al cuidado de sus mascotas, el 45,1 % supera esa cifra y un 7,6 % invierte más de 400.000 pesos al mes. Esto evidencia que, para un segmento importante de las familias, el cuidado de los animales de compañía representa un compromiso económico cada vez más relevante dentro de sus finanzas”.

Frente a esto, recomiendan incluir estos gastos en el presupuesto, crear un fondo para emergencias veterinarias, analizar seguros o planes de salud y revisar periódicamente el dinero destinado a la mascota.

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