Los representantes a la Cámara Carol Borda, de Salvación Nacional, y Daniel Briceño, del Centro Democrático, volvieron a poner sobre la mesa el debate por el llamado impuesto saludable en Colombia. Ambos congresistas anunciaron la presentación de un proyecto de ley con el que buscan eliminar el gravamen aplicado a determinados alimentos y productos considerados perjudiciales para la salud por sus niveles de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

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La iniciativa busca reversar una medida impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro como parte de la reforma tributaria que se aprobó al comienzo de su administración. Desde entonces, el impuesto ha despertado posiciones encontradas entre quienes consideran que puede contribuir a reducir el consumo de determinados productos y quienes cuestionan su impacto sobre los consumidores y los pequeños comerciantes.

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Briceño aseguró que el Gobierno presentó el gravamen bajo el argumento de que contribuiría al cuidado de la salud de los colombianos, pero manifestó su desacuerdo con la manera en que fue implementado. El representante sostuvo que el impuesto terminó alcanzando productos de consumo habitual como cereales, galletas, salchichas, chorizos y leche en polvo, entre otros alimentos.

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El congresista del Centro Democrático también cuestionó el destino y el efecto que, según él, ha tenido el dinero recaudado. Briceño afirmó que el impuesto no habría solucionado los problemas de salud que buscaba atender y, por el contrario, habría provocado mayores dificultades para los pequeños comerciantes. Por eso, calificó la medida como un “impuesto al tendero”.

Borda respaldó esa posición y señaló que el gravamen estaría afectando los ingresos de buena parte de los establecimientos comerciales. Según la representante, cerca del 67 % de estos negocios habrían sentido un impacto en sus ingresos, por lo que rechazó la idea de que la medida afecte principalmente a las personas con mayores recursos. A su juicio, el golpe también termina llegando a tenderos y comerciantes.

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Los dos congresistas aclararon que su propuesta no pretende desconocer los problemas de salud asociados con una alimentación poco saludable. Su argumento es que debe abrirse una discusión más amplia sobre la forma en que el Estado busca influir en las decisiones nutricionales de los ciudadanos. También cuestionaron la idea de que aumentar el precio de determinados productos mediante impuestos necesariamente haga que las personas dejen de consumirlos.

Junto a la representante @CarolBordaA presentamos proyecto de ley para eliminar los llamados impuestos saludables en Colombia que han afectado a mile de tenderos en todo el territorio nacional. https://t.co/HypTY5dK1W — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 25, 2026

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