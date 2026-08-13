La declaración de renta es un informe mediante el cual personas y empresas reportan a la Dian sus ingresos, gastos y patrimonio de un año determinado.

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Sin embargo, la Dian aclara que declarar no significa necesariamente tener que pagar impuestos, pues el tributo se calcula sobre una base que resulta después de descontar costos, gastos y beneficios permitidos por la ley.

Para 2026, deben declarar quienes cumplan determinadas condiciones relacionadas con su patrimonio, ingresos, consumos, compras, movimientos financieros o responsabilidad frente al IVA.

Entre los topes establecidos están un patrimonio bruto igual o superior a $235.683.500 al 31 de diciembre de 2025, o ingresos, compras, consumos con tarjeta de crédito, consignaciones, depósitos o inversiones por $73.323.600 o más durante el año.

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La obligación también puede aplicar a personas naturales, empresas, sociedades, compañías extranjeras con activos o ingresos en Colombia y sucesiones ilíquidas con bienes en el país.

Quienes deban declarar deben estar inscritos en el RUT y cumplir las fechas establecidas en el calendario tributario, determinadas según los dos últimos dígitos del documento.

La Dian recomienda revisar los plazos para evitar sanciones y recuerda que presentar la declaración no implica automáticamente generar un impuesto por pagar.

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