Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En el corazón comercial de Pereira se vivió un hecho que ni la imaginación más fatalista habría concebido: el tradicional cruce de caminos, símbolo del dinamismo económico y de la vida cotidiana, terminó sumido entre escombros y silencios. La escena —una estampa de desolación en un sector históricamente activo— contrasta con la imagen vibrante que caracterizaba al Parque de la Libertad, donde, según el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, funcionaban 1.552 establecimientos y puntos comerciales.

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Otros sectores emblemáticos no estuvieron exentos del impacto. En la Plaza de Bolívar existían, de acuerdo con el mismo registro, 3.009 negocios, mientras que el sector del Lago Uribe alojaba 1.767 comercios. En SanAndresito, más de 100 locales especializados en ropa, accesorios, teléfonos inteligentes y servicios técnicos conforman una red diaria de empleos y oportunidades que también sufrió las consecuencias.

La tragedia se hizo tangible para cientos de comerciantes. Por ejemplo, en Calcomanías ML, una empresa dedicada a la venta de repuestos y accesorios para motos, ocho personas dependían de sus actividades; calculan pérdidas que rondan los 300 millones de pesos como resultado del colapso de estructuras vecinas. Alejandra Pérez, representante de este local, relató para El Diario que, aunque lograron rescatar parte de la mercancía antes de ser saqueados, la mayoría quedó sepultada bajo los restos: “el muro del hotel de enseguida le cayó encima”.

Casos similares se repiten. Ricardo Cano, dueño de Muebles K’no, instalado desde hace tres años en la carrera 8 #12–16, contó que apenas pudo salvar el 20 % de su negocio, ya que “al ser este tipo de mercancía, con solo ensuciarse ya no se vende”. El panorama de los esposos Pavón, de Celumanía JD, resulta igualmente devastador: su local acabó completamente agrietado pero, afortunadamente, no había personas dentro: “mi única esperanza es que todo es para bien, Pereira es hermosa”.

Ferney Valencia, de Remates y más, narra cómo la evaluación técnica de su local concluyó que debían evacuar inmediatamente por el riesgo inminente de colapso. Un amigo les prestó una bodega para guardar lo que quedaba, pero muchas mercancías se dañaron en el proceso. Testimonios como estos reflejan el impacto emocional y económico que enfrentan las familias detrás de cada emprendimiento, mientras el histórico cruce comercial espera resurgir de sus ruinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios resultaron afectados en el centro de Pereira según la Cámara de Comercio?

De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira citado por El Diario, en el sector del Parque de la Libertad se contabilizaban 1.552 negocios y puntos comerciales. Además, en la Plaza de Bolívar existían 3.009 establecimientos, y el sector del Lago Uribe registraba 1.767 comercios. Estas cifras evidencian la magnitud del daño y la cantidad de negocios que enfrentaron pérdidas tras el desastre.

¿Cómo afectaron los daños estructurales a los comerciantes de Pereira?

Los daños estructurales ocasionaron que muchos comerciantes tuvieran que evacuar sus locales ante el riesgo inminente de derrumbe, lo que resultó en la pérdida de mercancía, la suspensión de actividades y daños económicos importantes. Testimonios como el de Alejandra Pérez, quien perdió mercancía sepultada bajo escombros, y el de Ricardo Cano, que solo logró rescatar una mínima parte de sus muebles, reflejan el profundo impacto que tuvo la emergencia no solo sobre los negocios, sino también sobre los trabajadores y sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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