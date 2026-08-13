Por: EL PILON SA

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De acuerdo con el más reciente informe publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza monetaria en Colombia para el año 2025 alcanzó un 28,0 %. Los datos entregados revelan que regiones como Chocó, La Guajira y Sucre encabezan la lista de departamentos más afectados por este fenómeno, con tasas que superan el 50 %. En particular, el Chocó registra el nivel más alto de todo el país, con un 65,3 %, seguido por La Guajira con 60,2 % y Sucre con 51,8 %, lo que evidencia profundas desigualdades en el país.

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El departamento del Cesar fue reportado como el sexto con mayor incidencia de pobreza, alcanzando un 44,4 %. Si bien esta cifra representa una mejora de 3,4 % en comparación con el año 2024, las cifras continúan siendo alarmantes. Según el informe del DANE, aproximadamente 619 mil personas en el Cesar viven con ingresos mensuales inferiores a 422.694 pesos, valor que la entidad considera como el mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas. Esto implica que, en promedio, cada persona dispone de cerca de 14.000 pesos diarios para subsistir, monto que debe ser suficiente para cubrir alimentación, arriendo, servicios públicos y transporte.

El informe también destaca el fenómeno de la pobreza extrema, también conocida como indigencia. En el Cesar, el 16 % de la población se encuentra en este nivel, lo que representa a 229 mil personas que sobreviven con menos de 214.994 pesos al mes, cifra insuficiente incluso para garantizar una alimentación adecuada. Esta realidad condena a quienes la padecen a vivir con apenas 7.100 pesos diarios, volumen que obliga a muchas familias a limitarse a una o dos comidas al día y a renunciar completamente a gastos como arriendo o servicios esenciales.

El informe señala, además, cómo el desempleo y la estructura familiar agravan la situación. Cuando el jefe de hogar en Cesar está sin trabajo, la pobreza alcanza el 72,9 %, pero se reduce al 38,7 % si esta persona accede a un empleo. El tipo de ocupación influye notablemente: mientras el 48,9 % de quienes trabajan por cuenta propia son pobres, el nivel de pobreza baja al 26,2 % en el caso de los asalariados. La cantidad de menores en el hogar es otro elemento clave. Vivir en un hogar con tres o más niños menores de 12 años incrementa la pobreza monetaria al 79,8 % y eleva el riesgo de pobreza extrema al 45,7 %. Por el contrario, en viviendas sin niños la pobreza disminuye considerablemente, situándose en 29,0 %, y en hogares unipersonales la incidencia baja al 14,5 %.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo mide el Dane la pobreza monetaria y la pobreza extrema?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) define la pobreza monetaria como la situación en la que una persona o familia no tiene ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de bienes y servicios. Por su parte, la pobreza extrema, también llamada indigencia, se refiere a quienes ni siquiera pueden acceder a los recursos mínimos para una alimentación adecuada. Estos umbrales de ingresos se actualizan cada año y varían según el costo de vida en diferentes regiones del país.

¿Qué factores aumentan la incidencia de pobreza en el Cesar según el último informe del DANE?

Según el informe del DANE, el desempleo del jefe de hogar, la informalidad laboral y la presencia de varios niños menores de 12 años en el interior de los hogares incrementan significativamente los niveles de pobreza en el Cesar. Asimismo, el tamaño de la familia y el tipo de empleo —asalariado o por cuenta propia— marcan una diferencia notable en la capacidad de los hogares para superar la línea de pobreza definida por la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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