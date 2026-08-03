Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira ha logrado consolidarse como una de las ciudades referentes en materia de empleo en Colombia, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su último informe. Durante el trimestre abril-junio de 2026, la capital risaraldense reportó una tasa de desempleo del 7,2 %, lo que la posiciona como la segunda más baja entre las principales áreas metropolitanas del país, únicamente superada por Medellín, que registró un 7,1 %. Este resultado es, además, el menor nivel de desocupación reportado en la ciudad para este periodo desde que el DANE lleva registros estadísticos.

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No obstante, tal como advirtió el líder de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira, Juan Manuel González, detrás de estos números alentadores la composición del mercado laboral muestra matices que requieren análisis. Aunque la cifra general de desempleo descendió en 1,8 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2025, esto coincidió con una reducción en el número de personas ocupadas y un aumento significativo en quienes están fuera de la fuerza laboral.

Según datos de DANE, en el periodo analizado se registraron 308.800 personas empleadas en Pereira, lo que representa una disminución de 6.645 respecto al año anterior. Paralelamente, los desocupados se redujeron en 7.425, pero la población por fuera de la fuerza laboral aumentó en más de 21.000 individuos. Dentro de este grupo se incluyen quienes cursan estudios, se dedican a tareas del hogar o quienes han desistido en la búsqueda de empleo por falta de oportunidades.

En cuanto a las ramas de actividad económica, el empleo tuvo impulso especialmente desde la administración pública, la educación y la salud, que facilitaron 5.380 nuevas plazas. Les siguieron el transporte y almacenamiento con 2.603 empleos, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, que sumaron 2.322 ocupados. Por el contrario, el comercio perdió 7.159 trabajadores, las industrias manufactureras 3.877, alojamiento y comida 2.986 y la construcción 2.585. Este fenómeno preocupa a los analistas, dado que estas ramas son fundamentales para la economía regional y su reducción puede afectar la sostenibilidad del empleo formal.

Otro aspecto destacado es que Pereira conserva la menor tasa de desempleo juvenil del país, ubicada en el 12,5 % para el segmento entre 15 y 28 años, y un índice de informalidad del 41 %, el sexto más bajo en las urbes principales. Incluso, se mantiene por encima de Manizales (8,1 %) y Armenia (8,7 %) en la región del Eje Cafetero.

A nivel nacional, el DANE informó que la tasa de desempleo descendió a 8,3 % en el trimestre, con crecimiento destacable en la ocupación y reducción en la desocupación, aunque la industria manufacturera experimenta pérdidas importantes de empleos. Este panorama invita a fortalecer estrategias para proteger y desarrollar fuentes de empleo en distintos sectores productivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Pereira tiene la segunda tasa de desempleo más baja de Colombia?

Pereira ostenta la segunda tasa de desempleo más baja del país, de acuerdo con el DANE, debido a una reducción registrada tanto en la cantidad de personas desocupadas como en el número de personas ocupadas, y a un aumento significativo en la población que salió de la fuerza laboral. Sectores como la administración pública, la educación y la salud fueron los que más empleos generaron en el periodo, aunque ramas clave como el comercio y la industria exhibieron pérdidas de puestos de trabajo.

¿Qué significa estar fuera de la fuerza laboral según el DANE?

Según lo explicado en el informe y por expertos como Juan Manuel González, estar fuera de la fuerza laboral representa a quienes no trabajan ni buscan empleo activamente, ya sea porque estudian, se dedican a oficios domésticos o renunciaron a la búsqueda laboral por no encontrar oportunidades. Estos ciudadanos no figuran ni como ocupados ni como desempleados dentro de las estadísticas oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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