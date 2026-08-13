Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La tragedia golpeó inesperadamente uno de los principales sectores comerciales de Pereira, una ciudad que nunca imaginó ver sus tradicionales cruces de caminos convertidos en montañas de escombros. De acuerdo con un censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, solo en el sector del Parque de la Libertad funcionaban al menos 1.552 puntos comerciales, cifra que evidencia la magnitud del impacto económico y social tras el desastre. Zonas como la Plaza de Bolívar, con 3.009 establecimientos, y el sector del Lago Uribe, con 1.767 comercios, también resultaron afectados. El golpe no fue solamente físico sino emocional, y forzó a muchos comerciantes a afrontar el dolor de despegar sus avisos y dejar atrás años de trabaja incansable.

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Uno de los ejemplos más representativos es el caso de Calcomanías ML, dedicada a la venta de repuestos y accesorios para motos, donde dependían ocho personas. Según precisaron en declaraciones citadas por El Diario, las pérdidas en este local alcanzan alrededor de $300 millones, pues gran parte de la mercancía quedó enterrada tras el desplome de un muro vecino. En testimonios recogidos, Alejandra Pérez aseguró: “Alcanzamos a sacar parte de la mercancía rápidamente antes de que nos saquearan por el techo, pero la otra está bajo los escombros porque el muro del hotel de enseguida le cayó encima”.

La crisis alcanzó a distintos tipos de negocios. Muebles K’no, con tres años de apertura, perdió casi todos sus productos, ya que, como explicó el propietario Ricardo Cano, “al ser este tipo de mercancía con que solo se ensucie ya no se vende”. Por su parte, Celumanía JD debió trasladar actividades a Barranquilla debido a los daños estructurales irreparables en su local; el testimonio de los esposos Pavón resalta la resignación y la esperanza: “Que sea lo que Dios quiera, mi única esperanza es que todo es para bien, Pereira es hermosa.”

También resultó damnificada la tradicional Compraventa La 30, negocio familiar de 40 años que, tras el colapso del edificio de tres pisos donde operaba, desapareció por completo. En todo este territorio, el ambiente se tornó silencioso y angustiante mientras avanzaban las labores de rescate y salvamento, convirtiendo la antes viva peatonal de la 18 en un espacio irreconocible.

En SanAndresito, otra de las zonas muy afectadas, operaban más de 100 locales de ropa, accesorios y servicios tecnológicos. Las necesidades obligaron a los comerciantes a buscar bodegas temporales con la ayuda de amigos, como lo ilustró Ferney Valencia (“Remates y más”), quien señaló: “Un amigo nos prestó una bodega por el parque El Lago, pero se dañó mucha mercancía”. La situación revela la incertidumbre de una Pereira que, de acuerdo con testimonios y datos recogidos por El Diario, no tenía la vida comprada y perdió, en cuestión de minutos, parte de su memoria y empuje económico.

¿Cuántos comercios estaban registrados en el sector del Parque de la Libertad en Pereira?

En el sector del Parque de la Libertad, según el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira citado por El Diario, se registraron 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales. Esta cifra ilustra la importancia económica de la zona y la gravedad del impacto que tuvo el reciente desastre sobre la vida productiva de la ciudad.

¿Cómo afectó la emergencia a los comerciantes tradicionales de Pereira?

La emergencia transformó radicalmente la situación de comerciantes que llevaban años consolidando sus negocios. Según testimonios recogidos por El Diario, muchos perdieron la mayor parte de su inventario, instalaciones y hasta la posibilidad de retomar pronto su actividad. Este impacto abarca desde la pérdida total de mercancías —incluso con cifras aproximadas de $300 millones en algunos casos— hasta el traslado forzoso a otras ciudades y el cierre de negocios de tradición familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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