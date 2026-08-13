Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El cruce de caminos que durante décadas fue eje de la tradición comercial en Pereira quedó reducido a montículos de escombros, según la crónica de El Diario. La transformación de este sector, conocido por su dinamismo económico, resulta incomprensible incluso para las mentes más pesimistas, pues nadie habría imaginado el impacto devastador que enfrentan comerciantes y empresarios en la actualidad.

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De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, en la zona del Parque de la Libertad existían 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales. Esta cifra evidencia la importancia del sector y la concentración de actividades económicas que sostenían a cientos de familias. No solo esta área resultó afectada. Otros sectores emblemáticos del centro, como la Plaza de Bolívar y el Lago Uribe, suman respectivamente 3.009 y 1.767 establecimientos comerciales, lo cual pone en relieve la magnitud de la afectación.

Para los empresarios y comerciantes afectados, la situación representa mucho más que una pérdida material. Por ejemplo, en Calcomanías ML, donde se venden repuestos y accesorios para motos, la pérdida estimada asciende a cerca de $300 millones y ocho personas dependen de este negocio, según revelaron a El Diario. Para otros locales, como Muebles K’no, la pérdida ha sido total, ya que, según palabras del dueño, “al ser este tipo de mercancía, con que solo se ensucie ya no se vende”. Lo anterior muestra el golpe irreversible a productos cuya reposición resulta inviable.

El impacto llegó a obligar mudanzas forzadas, como ocurrió con Celumanía JD, que debió trasladar parte de sus operaciones a Barranquilla, allá donde reside uno de sus socios, pues la continuidad en Pereira resultó imposible tras los daños sufridos. Las historias humanas detrás de las cifras reflejan el drama: quitar el aviso comercial se convierte en un acto doloroso que simboliza el cierre de un ciclo y la incertidumbre sobre el futuro laboral y personal.

El escenario de estos comercios históricos, atestados de silencio y angustia mientras se adelantaba la búsqueda de personas entre los escombros, contrasta con la habitual vitalidad de la peatonal de la 18 o el movimiento de locales en SanAndresito, donde existen más de 100 negocios enfocados en ropa, accesorios y electrónica.

Negocios de tradición familiar, como la Compraventa La 30, que operó por 40 años en el sector, desaparecieron junto a viviendas enteras. Los testimonios recogidos por El Diario retratan el dolor, la esperanza y la resiliencia ante la imposibilidad de anticipar lo ocurrido. Algunos pudieron evacuar parte de la mercancía antes de ser saqueados, otros apenas lograron rescatar el 20 % de lo que tenían, y varios debieron buscar refugio en bodegas prestadas por amigos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos comercios fueron afectados en el sector del Parque de la Libertad de Pereira?

Según el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira citado por El Diario, en el sector del Parque de la Libertad había 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales. Esta cifra evidencia el alto grado de afectación en uno de los corredores más importantes del comercio en la ciudad, donde el cierre y destrucción de locales golpeó tanto la economía local como a las familias que dependían directamente de estos establecimientos.

¿Qué consecuencias tuvieron los daños en los comercios tradicionales de Pereira?

De acuerdo con los testimonios publicados en El Diario, las consecuencias incluyeron pérdidas económicas millonarias, como el caso de Calcomanías ML con cerca de $300 millones, desplazamiento de operaciones hacia otras ciudades, imposibilidad de venta de mercancía dañada y pérdida de negocios familiares de larga trayectoria. Además, muchos comerciantes se vieron obligados a evacuar por órdenes de ingenieros, mientras se apoyaban en amigos para guardar la mercancía restante, dejando una percepción de incertidumbre sobre el futuro del comercio local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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