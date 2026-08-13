Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En el corazón comercial de Pereira, un panorama devastador sorprende no solo a comerciantes sino a toda una ciudad que jamás imaginó ver transformados sus tradicionales cruces de caminos en montañas de escombros. De acuerdo con datos recopilados por el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, solo en la zona del Parque de la Libertad se concentraban 1.552 unidades empresariales y puntos de venta. Este dato evidencia el impacto económico de las pérdidas sufridas por los comerciantes en estos sectores tradicionales, donde las cifras adquieren aún más peso si se suman las 3.009 empresas de la Plaza de Bolívar y 1.767 negocios en el sector del Lago Uribe.

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El drama de los comerciantes va más allá de las cifras. Por ejemplo, en Calcomanías ML, negocio dedicado a repuestos y accesorios para motos, la afectación se traduce en el sustento de ocho personas, con pérdidas estimadas en 300 millones de pesos. La realidad se repite en locales como Muebles K’no, instalado desde hace tres años en la carrera 8 #12–16, donde el propietario considera las pérdidas totales, ya que la mercancía dañada en este tipo de productos es irreparable y no tiene valor comercial.

Celumanía JD, abocado a la venta de electrónicos y accesorios para teléfonos, se vio en la necesidad de trastear parte de su inventario hasta Barranquilla, donde reside uno de sus socios. Esto frente a la imposibilidad de continuar operaciones en Pereira debido a daños estructurales graves: “el local está completamente agrietado, gracias a Dios no había nadie porque abríamos a las 9:00”, relató uno de los propietarios.

El silencio angustiante en corredores emblemáticos como la carrera octava y la peatonal de la 18, otrora llenos de vida y color, contrasta hoy con la urgencia de rescatar bienes y buscar sobrevivientes. En estos tramos prosperaban decenas de locales que ofrecían desde ropa y accesorios hasta videojuegos y servicio técnico. También negocios tradicionales como la Compraventa La 30, con más de 40 años de historia, quedaron reducidos a recuerdos tras el colapso.

Testimonios de comerciantes, como Alejandra Pérez de Calcomanías ML, muestran la crudeza de la situación: una parte de la mercancía fue rescatada, pero otra permanece sepultada. Otros, como Ricardo Cano de Muebles K’no, solo lograron salvar el 20 % de sus bienes, gracias a la colaboración de colegas y amigos. Todos coinciden en la incertidumbre del futuro, el riesgo por la inestabilidad de las edificaciones y las pérdidas materiales, que golpean de modo directo la economía y la emocionalidad de quienes durante años apostaron su esfuerzo a la vida comercial del centro de Pereira, según lo recogido por El Diario.

¿Cuántos comercios y puntos empresariales resultaron afectados en el centro de Pereira según la Cámara de Comercio?

De acuerdo con el censo empresarial de la Cámara de Comercio de Pereira, en el sector del Parque de la Libertad existían 1.552 unidades empresariales y puntos comerciales. A estas cifras se suman 3.009 establecimientos ubicados en la Plaza de Bolívar y 1.767 negocios en el sector del Lago Uribe, reflejando una afectación considerable en la vida económica del centro de la ciudad.

¿Qué tipo de pérdidas enfrentan los comerciantes tras el colapso de locales en Pereira?

Testimonios recogidos por El Diario revelan pérdidas totales de inventarios, daños irreparables a mercancía, afectaciones en infraestructura y riesgo de colapso en las edificaciones vecinas. Además, los comerciantes enfrentan la incertidumbre laboral y emocional, pues muchas familias dependen de estos negocios para su sostenimiento diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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