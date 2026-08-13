Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En respuesta a la emergencia causada por el reciente terremoto en Pereira, la Policía Nacional ha sostenido un operativo permanente, dedicado por completo a salvaguardar a la ciudadanía y brindar soporte a los organismos de socorro. De acuerdo con El Diario, la presencia policial se mantiene activa durante las 24 horas, en articulación con bomberos, rescatistas voluntarios y otros equipos de respuesta, cubriendo los sectores más afectados de la ciudad.

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Los uniformados han asumido diversas funciones clave en esta coyuntura. Entre ellas, la búsqueda y rescate de personas atrapadas, el acompañamiento en evacuaciones, la asistencia directa a familias damnificadas y la vigilancia en zonas impactadas para evitar posibles acciones delictivas y garantizar la tranquilidad de quienes resultaron afectados por el desastre. Esta labor se hace especialmente importante en los lugares donde las operaciones se desarrollan entre estructuras colapsadas, en condiciones de alto riesgo y dificultad.

Uno de los episodios que ha marcado el desarrollo de estas tareas fue el rescate exitoso de una mujer que permaneció aproximadamente 36 horas bajo los escombros. Este hecho, informado por El Diario, fue posible gracias a la cooperación entre el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), Bomberos y rescatistas voluntarios. La persistencia de los equipos resultó fundamental, demostrando que mantener las tareas de rescate puede definir la diferencia entre la vida y la muerte, mientras haya posibilidades de hallar sobrevivientes.

Más allá de los esfuerzos de salvamento, la Policía Nacional también se ha enfocado en la seguridad. Se han desplegado refuerzos vigilando viviendas, establecimientos comerciales y otros edificios afectados, con el fin de proteger estos espacios y evitar que la tragedia se vea agravada por situaciones adicionales. Según las autoridades citadas por El Diario, la prioridad en esta etapa sigue siendo la protección de la vida, el soporte a los organismos especializados y el acompañamiento a las familias que esperan noticias sobre sus seres queridos.

En tanto continúan las operaciones en distintas zonas de Pereira, los equipos de policías, bomberos y voluntarios mantienen la esperanza y la determinación de encontrar nuevas señales de vida entre los escombros, reflejando la unión y entrega de la comunidad ante la adversidad.

¿Cuál fue el papel de la Policía Nacional en el rescate de personas durante la emergencia en Pereira?

La Policía Nacional asumió un rol fundamental, participando en operaciones de búsqueda y rescate, apoyando evacuaciones y vigilando las zonas afectadas. El Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (PONALSAR) trabajó junto a bomberos y voluntarios, siendo determinantes en el rescate de una mujer que estuvo 36 horas bajo los escombros, lo cual refuerza la importancia de continuar estas labores mientras haya posibilidades de supervivencia.

¿Cómo se coordinan las labores de rescate y apoyo en una emergencia como la de Pereira?

Según lo reportado por El Diario, el operativo de rescate contó con la acción articulada de la Policía Nacional, bomberos, rescatistas voluntarios y organismos de socorro. Estas entidades trabajan juntas en la localización y auxilio de personas, en la seguridad de zonas colapsadas y en el acompañamiento a las familias afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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