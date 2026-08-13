Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia en Pereira, desencadenada por un reciente terremoto, ha exigido la movilización ininterrumpida de la Policía Nacional, que permanece activa las 24 horas para apoyar la respuesta a las múltiples situaciones derivadas de la catástrofe. De acuerdo con El Diario, los uniformados han desplegado su presencia en diferentes puntos críticos de la ciudad, colaborando estrechamente con diversos organismos de socorro para atender a las personas afectadas y garantizar la seguridad en medio de la incertidumbre.

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Las tareas que la Policía Nacional está asumiendo incluyen la búsqueda y rescate de personas atrapadas, el acompañamiento en evacuaciones, y el apoyo directo a familias damnificadas que han perdido sus hogares o han visto comprometido su entorno. Además, los uniformados vigilan las zonas impactadas por el sismo, resguardando inmuebles y establecimientos comerciales que han quedado vulnerables tras el fuerte movimiento telúrico, y brindando seguridad en contextos de alta sensibilidad.

Uno de los episodios que más ha conmovido a la comunidad fue el rescate con vida de una mujer que pasó aproximadamente 36 horas atrapada bajo los escombros. Este hecho, según El Diario, fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los miembros del Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), bomberos y rescatistas voluntarios. Las labores continuas entre los restos de estructuras colapsadas dieron resultados positivos, demostrando que mientras existan probabilidades, la constancia en la búsqueda puede salvar vidas.

Las autoridades han reiterado que su misión prioritaria es proteger la vida, mediante la facilitación del trabajo de los organismos especializados y el constante acompañamiento a las familias que esperan noticias de sus seres queridos. El despliegue permanente de la Policía Nacional no solo refuerza la seguridad, sino también la esperanza de la comunidad, que presencia cómo, a pesar de la adversidad y la preocupación por nuevos movimientos, el trabajo conjunto puede marcar la diferencia en el desenlace de cada historia.

Mientras avanzan las operaciones en distintos sectores, la presencia de la Policía, bomberos, rescatistas y voluntarios mantiene viva la esperanza de hallar más personas con vida. La coordinación interinstitucional y la determinación de los equipos desplegados en Pereira reflejan la importancia de la respuesta organizada ante emergencias de gran magnitud.

¿Cuál es el papel de la Policía Nacional en la emergencia por el terremoto en Pereira?

La Policía Nacional ha asumido un rol fundamental durante la emergencia en Pereira al participar en labores de búsqueda y rescate, apoyar evacuaciones, custodiar las zonas afectadas y acompañar a las familias damnificadas, según informó El Diario. La presencia de los uniformados también ha contribuido a reforzar la seguridad en áreas vulnerables, trabajando junto a organismos de socorro y rescatistas.

¿Qué es el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (PONALSAR) de la Policía Nacional?

El Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (PONALSAR) es una unidad de la Policía Nacional especializada en la atención de emergencias y desastres. De acuerdo con El Diario, PONALSAR fue clave en el rescate de una mujer que estuvo más de 36 horas bajo los escombros, trabajando en equipo con bomberos y otros rescatistas durante el terremoto en Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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