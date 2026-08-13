Por: El Espectador

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Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, quien fuera general de la Policía Nacional y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, permanecerá privado de la libertad tras la reciente determinación de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con información recogida por El Espectador, el alto tribunal rechazó el recurso de habeas corpus presentado por Santoyo Velasco. Con esta acción, el exoficial intentaba recuperar la libertad argumentando medidas judiciales prolongadas e indefinidas durante los más de siete años en los que ha estado detenido.

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Santoyo Velasco enfrenta dos procesos penales de peso. El primero, según información de El Espectador, corresponde a los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, relacionados con el caso de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, en Medellín. El segundo proceso alude a los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por los que la Fiscalía lo acusó y una medida de aseguramiento fue expedida en abril de 2019. Inicialmente, este caso pasó del sistema de justicia ordinaria a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo transicional creado para facilitar la verdad, la justicia y la reparación de víctimas en el contexto del conflicto armado colombiano.

No obstante, en febrero de este año la JEP expulsó formalmente a Santoyo Velasco, determinando que sus testimonios no aportaron suficientemente al esclarecimiento de los hechos investigados. Así, el expediente regresó a la justicia ordinaria y la Fiscalía reactivó la orden de captura. Santoyo ha permanecido en la Escuela de Posgrados de la Policía, al norte de Bogotá, donde se encuentra detenido mientras avanza el proceso.

Frente a la prolongación de su detención preventiva, Santoyo Velasco elevó el recurso de habeas corpus, alegando que su situación jurídica se hallaba en un “limbo” entre la justicia ordinaria y la transicional, y que llevaba años a la espera de una decisión definitiva. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia fue clara en explicar que las autoridades competentes han comunicado oficialmente su regreso a la justicia ordinaria, y que cualquier petición sobre su libertad debe hacerse por los canales formales ante la Fiscalía, no mediante la acción de habeas corpus. La decisión del alto tribunal recalca que Santoyo aún puede presentar recursos y defender sus argumentos, pero por la vía procesal adecuada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Mauricio Santoyo Velasco no fue liberado tras su solicitud de habeas corpus?

La Corte Suprema de Justicia determinó que el habeas corpus no era el mecanismo apropiado para resolver la petición de Santoyo Velasco y confirmó que existe una autoridad competente, la Fiscalía, encargada de decidir sobre su situación jurídica. El alto tribunal enfatizó que el proceso actualmente se encuentra en la justicia ordinaria y que el exoficial debe hacer sus solicitudes siguiendo los canales establecidos por la ley, descartando que exista un “limbo” jurídico.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué expulsó al general Santoyo?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un sistema de justicia transicional en Colombia diseñado para investigar delitos relacionados con el conflicto armado y garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. En el caso de Santoyo Velasco, la JEP determinó que su aporte a la verdad fue insuficiente para mantenerlo bajo su jurisdicción, por lo que su expediente regresó a la justicia ordinaria y se reactivó la orden de captura en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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