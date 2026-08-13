Por: El Espectador

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Colombia atraviesa una compleja crisis tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, que ha dejado un panorama desolador en varias regiones del país. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aún se busca a 496 personas desaparecidas bajo los escombros, mientras que 273 personas han fallecido, 3.824 han resultado heridas y 40.753 familias permanecen afectadas. Las áreas más impactadas son Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío, siendo Valle del Cauca la zona con mayor cantidad de víctimas mortales.

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Durante las primeras 72 horas tras el sismo, conocidas como la “ventana de oro” para el rescate, equipos especializados aceleraron sus tareas, apoyados por recomendaciones del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG). Aunque este plazo es clave para hallar sobrevivientes, según INSARAG, existen casos donde personas son rescatadas después de ese periodo, por lo cual las labores continúan.

El Ministerio de Educación, junto al Instituto Nacional Para Sordos (INSOR) y el Instituto Nacional para Ciegos, desplegó medidas incluyentes. El INSOR facilita intérpretes de lengua de señas y adapta protocolos de emergencia, mientras que el Instituto Nacional para Ciegos ofrece orientación técnica a brigadas para la atención de personas ciegas o con baja visión, incluyendo información en formatos audio y braille. El Ministerio lamentó profundamente el fallecimiento de varios estudiantes en Cali y Yumbo, afectados por la destrucción de instituciones educativas.

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado hasta 146 réplicas, incluyendo una de magnitud 4,2 en San José del Palmar, Chocó. La infraestructura vial y aeroportuaria enfrenta múltiples retos: el Ministerio de Transporte informó la reapertura parcial de vías esenciales mediante trabajos de remoción de escombros y uso de maquinaria, aunque persisten cierres en corredores clave. Mientras tanto, aeropuertos como el de Pereira operan bajo restricciones, en tanto otros presentan daños en sus infraestructuras.

En el puerto de Buenaventura, tras tres días de inspecciones, las operaciones se normalizaron y la exportación de café continúa sin contratiempos, según la Federación Nacional de Cafeteros. Sin embargo, ciudades como Pereira, Cali y algunos municipios de Chocó siguen reportando desaparecidos, heridos y viviendas destruidas. De acuerdo con las autoridades, los balances son preliminares y la situación podría cambiar a medida que se restablece la comunicación con comunidades indígenas y rurales aún incomunicadas.

El alcalde de Cali y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado urgente para fortalecer los censos y garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, mientras se mantiene la restricción en el uso de vías en ciudades como Pereira. Las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria continúan coordinadas por el Gobierno nacional y local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance actualizado de heridos y desaparecidos tras el terremoto en Colombia?

Según el más reciente informe de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, el terremoto ha dejado hasta ahora 496 personas desaparecidas y 3.824 heridas, además de 273 víctimas mortales. Sin embargo, las cifras siguen siendo preliminares y podrían cambiar en las próximas horas conforme avanzan los rescates y los censos en zonas de difícil acceso.

¿Cómo apoya el Gobierno a personas con discapacidad durante la emergencia del terremoto?

El Ministerio de Educación, junto al Instituto Nacional Para Sordos y el Instituto Nacional para Ciegos, ha adoptado protocolos especiales. Ofrecen intérpretes en lengua de señas, información en formatos audio y braille y formación técnica para brigadas de rescate, buscando garantizar una atención incluyente para personas con discapacidad en medio de la emergencia.

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