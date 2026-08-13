Por: Noticiero 90 minutos

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La tragedia que dejó el terremoto del 10 de agosto en el occidente de Colombia cobró la vida de Darío Patiño Rivera, de 78 años, quien falleció al quedar atrapado bajo los restos de una estructura que colapsó en Cali, según información de 90 Minutos. La víctima era el padre del periodista José Fernando Patiño, de Blu Radio, quien, en medio del dolor, estuvo presente y atento a cada fase de la búsqueda coordinada por los organismos de socorro para encontrar el cuerpo de su papá.

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Desde que ocurrió el colapso, se desplegaron intensas tareas de remoción de escombros. Las labores, arduas y llenas de incertidumbre, se extendieron hasta la noche del martes, momento en el que finalmente lograron recuperar el cuerpo sin vida de Darío Patiño Rivera. Así lo confirmó el propio Patiño a través de un sentido mensaje: “Con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Darío Patiño Rivera, de entre los escombros”.

El proceso que siguió a la recuperación del cuerpo reflejó obstáculos adicionales. Debido a los daños en la sede de Medicina Legal en Cali, la entidad informó que las víctimas fatales serían atendidas en la ciudad de Palmira, acompañados por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la información publicada, se habilitaron puntos también en Tuluá para orientar y acompañar a las familias en los procedimientos necesarios, tanto para la identificación como la entrega de los cuerpos.

José Fernando Patiño narró lo complejo del debido proceso para reclamar el cuerpo de su ser querido. Según su relato, la burocracia y la falta de información clara dificultaron los trámites. Mencionó, por ejemplo, que recibió instrucciones contradictorias respecto a la documentación necesaria y que debió desplazarse entre Cali y Palmira para cumplir con los requisitos, lo que sumó estrés y confusión en medio del dolor. Además, relató las trabas logísticas con las funerarias, que exigían documentos para trasladar la carroza sin que existiera coordinación efectiva. “Y hay otra condición: la funeraria tiene que estar ya con la carroza aquí cuando llamen acá. Pero la funeraria me dice: ‘No, pero yo primero necesito un documento para poder enviar mi carroza de que lo van a entregar’”, relató.

La situación expuso la dura realidad que enfrentan las familias en contextos de catástrofe, con procesos de entrega de cuerpos desgastantes, donde el dolor de la pérdida se ve agravado por trámites, demoras y la incertidumbre generada por la emergencia. Queda en evidencia la necesidad de mejorar la coordinación y la infraestructura institucional para acompañar a las víctimas en momentos críticos como este.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso para recuperar y entregar el cuerpo de Darío Patiño Rivera tras el terremoto en Cali?

El proceso para recuperar el cuerpo de Darío Patiño Rivera fue arduo y lleno de complicaciones, según la información de 90 Minutos. Luego de largas horas de búsqueda entre los escombros, los rescatistas finalmente localizaron el cuerpo. Sin embargo, la entrega a sus familiares se dificultó debido a afectaciones en la sede de Medicina Legal en Cali y la consecuente reubicación de los trámites a Palmira. Además, surgieron obstáculos relacionados con la documentación requerida y deficiencias en la comunicación entre entidades y funerarias, prolongando el dolor y el proceso de duelo para la familia.

¿Qué problemas enfrentan las familias en los trámites para reclamar cuerpos de víctimas tras un terremoto en Colombia?

De acuerdo con el testimonio de José Fernando Patiño, las familias pueden enfrentar múltiples problemas como la falta de información coherente, exigencias burocráticas y desplazamientos entre ciudades debido a daños en la infraestructura institucional. También hay dificultades logísticas con las funerarias, que exigen documentos específicos antes de movilizar carrozas fúnebres, lo que retrasa la entrega de los cuerpos y añade sufrimiento a quienes ya viven la tragedia de la pérdida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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