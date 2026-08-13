Por: DIARIO DEL PEREIRA

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En medio de la compleja emergencia que vive Pereira tras un terremoto, la Policía Nacional ha mantenido un despliegue permanente que se extiende durante las 24 horas del día, según lo informado por El Diario. El compromiso de los uniformados ha sido clave en la atención a la ciudadanía y en la cooperación con los distintos organismos de socorro que actúan en las zonas más impactadas.

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Los efectivos de la Policía Nacional han sido asignados a diferentes sectores afectados, donde desarrollan labores críticas de búsqueda y rescate de personas atrapadas, acompañamiento durante evacuaciones preventivas y atención directa a las familias damnificadas. También refuerzan la vigilancia en áreas donde siguen las operaciones entre estructuras colapsadas, evitando el ingreso de personas no autorizadas y protegiendo los bienes de quienes debieron dejar sus viviendas.

Uno de los hechos más destacados en el marco de la emergencia fue el rescate con vida de una mujer que permaneció cerca de 36 horas bajo los escombros, un suceso que renovó la esperanza entre rescatistas y familias que siguen pendientes de la suerte de sus seres queridos. Esta operación se llevó a cabo gracias a la coordinación entre el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR), los Bomberos y voluntarios especializados en rescate, quienes, pese a las difíciles condiciones, no cesaron en sus esfuerzos hasta lograr ubicar y extraer a la víctima en condiciones seguras.

Las autoridades han subrayado la importancia de proseguir con las labores de búsqueda mientras las circunstancias lo permitan, ya que cada minuto puede ser determinante para salvar vidas. Mientras tanto, la Policía no descuida la seguridad en los puntos con viviendas, comercios y edificios comprometidos por el movimiento telúrico, protegiendo a las comunidades y asegurando un entorno estable para las operaciones de rescate.

En este contexto, la prioridad sigue siendo la protección de la vida, el apoyo a los equipos especializados y la contención a las familias que esperan noticias de sus allegados. Así, policías, bomberos y voluntarios continúan sus esfuerzos, incluso entre los escombros, impulsados por la esperanza de encontrar nuevas señales de vida en medio de la tragedia.

¿Cómo contribuye la Policía Nacional en la emergencia tras el terremoto en Pereira?

La Policía Nacional participa de manera activa en las zonas afectadas por el terremoto en Pereira, realizando labores de búsqueda y rescate, acompañando evacuaciones y garantizando la seguridad de las comunidades impactadas. Además, trabaja en coordinación con grupos especializados y voluntarios en las tareas de localización de sobrevivientes y protección de los bienes en los sectores comprometidos.

¿Quiénes integran el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional (PONALSAR) y cuál es su función?

PONALSAR es el Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, conformado por uniformados expertos en rescate y atención de situaciones críticas. Este grupo colabora directamente con los bomberos y rescatistas voluntarios para ubicar y salvar personas en incidentes como terremotos, siendo clave en operaciones de alto riesgo y rescate entre escombros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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