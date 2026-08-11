Por: EL PILON SA

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Las autoridades de Maicao mantienen un operativo permanente tras la desaparición de Angie Paola Argaez Núñez, una reconocida creadora de contenido de 29 años cuyo paradero es desconocido desde la madrugada del lunes 10 de agosto. La investigación, que ha movilizado a la Policía Nacional, el Ejército y las unidades del Gaula —la fuerza especializada en el combate al secuestro y la extorsión—, se concentra no solo en la ciudad sino también en los principales corredores viales hacia la frontera con Venezuela, dada la premura y el contexto fronterizo en el que se produjo el suceso, según informaciones de la administración municipal y reportes en redes sociales.

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De acuerdo con los primeros datos oficiales, el hecho sucedió en la vivienda de la joven, ubicada en el sector Los Palitos, en la comunidad Campamento. Fue aproximadamente a las 2:30 a. m. cuando, según fuentes policiales, varios hombres armados irrumpieron en el inmueble, intimidando a las personas presentes para luego llevarse a Angie Paola Argaez Núñez en contra de su voluntad. Los detalles sobre la identidad de los agresores o las motivaciones que tienen detrás del hecho aún no se han esclarecido, situación que mantiene en alerta máxima a todas las autoridades del municipio.

La colaboración entre los diferentes entes de seguridad ha resultado fundamental en las labores de búsqueda. Los uniformados realizan constantes controles y puntos de verificación en distintas zonas urbanas y rurales de Maicao, con especial atención sobre aquellos caminos y rutas que suelen utilizarse para desplazar personas hacia otras partes del departamento o incluso cruzar la frontera con Venezuela. Mientras tanto, la colecta de testimonios y pruebas continúa siendo prioritaria para avanzar en la línea investigativa.

Ante la incertidumbre y la preocupación crecientes, la Alcaldía de Maicao emitió un comunicado en el que anuncia una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos para quien ofrezca información efectiva que permita el regreso de Angie Paola Argaez Núñez. La administración local, a través de sus canales oficiales, ha solicitado a la comunidad colaborar de manera confidencial con cualquier dato relevante para la investigación, recordando que se puede comunicar información mediante la línea 165 del Gaula o al número de celular 321 394 0581. Las autoridades enfatizaron la importancia de cualquier indicio, incluso los que puedan parecer insignificantes, para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la joven.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se investiga la desaparición de Angie Paola Argaez Núñez en Maicao?

La desaparición de Angie Paola Argaez Núñez ha generado una investigación exhaustiva debido a que existen evidencias de que varios hombres armados ingresaron a su vivienda y la llevaron en contra de su voluntad. Las autoridades de Maicao consideran el caso de alta prioridad, movilizando a la Policía Nacional, el Ejército y el Gaula para dar con su paradero, basándose únicamente en los hechos reportados por testigos y la evidencia recopilada en el lugar.

¿Cómo puede la comunidad ayudar a encontrar a Angie Paola Argaez Núñez si tiene información?

Las autoridades han pedido a quienes tengan información sobre el caso que la comuniquen de manera confidencial a la línea 165 del Gaula o al número 321 394 0581. La Alcaldía de Maicao ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos, y recalca que cualquier dato, incluso si parece menor, puede ser clave para esclarecer la desaparición y facilitar el regreso de Angie Paola Argaez Núñez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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