Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Cinco presuntos sicarios vinculados al Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo, fueron capturados en flagrancia durante un operativo realizado en Mariquita, al norte del Tolima. El procedimiento, ejecutado en conjunto por la Policía Nacional y la Fiscalía Primera Seccional de La Dorada, permitió incautar tres armas de fuego, munición calibre 5.56 milímetros, dos camionetas y cuatro celulares. Los detenidos, de acuerdo con la información oficial, son personas jóvenes, con edades entre 18 y 27 años.

Sigue a PULZO en Discover

La acción fue el resultado de un trabajo coordinado entre unidades de inteligencia de la Policía, investigación criminal y el Departamento de Policía Tolima. Según el comunicado de las autoridades, los capturados harían parte de la subestructura "Gener Morales", señalada de operar en varios municipios del norte del Tolima. Este grupo se dedica, presuntamente, a actividades de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como al sicariato, lo que ha mantenido su presencia en la zona bajo la mira de las autoridades.

Los individuos fueron identificados por sus alias: “Pipocho o Cocoliso”, “Julián o J”, “Helicóptero”, “Koala” y “Alejandra”. Durante el allanamiento, además de las armas y la munición, se requisaron dos camionetas que, según la Policía, presentan posibles irregularidades en los sistemas de identificación vehicular, hecho que será objeto de análisis pericial por parte de expertos en automotores. Los equipos celulares confiscados también están bajo investigación para esclarecer su posible vínculo con actividades ilícitas.

En relación con los antecedentes judiciales de los capturados, las autoridades informaron que "Pipocho" y "Julián" cuentan con registros por homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir. Además, la Fiscalía avanza en la verificación sobre amenazas dirigidas, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, contra una fiscal del municipio de Honda y miembros de la Policía Nacional. La investigación busca determinar si los ahora detenidos están relacionados con distintos hechos de homicidio en el Tolima, así como su vínculo con alias “Cabeza de Hacha”, presunto líder del mismo grupo armado organizado, quien, a pesar de estar privado de la libertad, continuaría ejerciendo control sobre actividades criminales.

El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, confirmó que tanto los sujetos como los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y en las próximas horas se definirá su situación jurídica. Finalmente, invitó a la ciudadanía a colaborar con información a través de la línea 123, asegurando absoluta reserva para quienes denuncien.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los presuntos sicarios capturados del Ejército Gaitanista de Colombia en Tolima?

Los cinco presuntos sicarios fueron identificados por los alias “Pipocho o Cocoliso”, “Julián o J”, “Helicóptero”, “Koala” y “Alejandra”. De acuerdo con la información de la Policía Nacional y la Fiscalía, estos individuos integrarían la subestructura "Gener Morales" del Ejército Gaitanista de Colombia, grupo señalado de operar en municipios del norte del Tolima y de participar en actividades ilegales como sicariato, tráfico y porte de armas.

¿Por qué investigan a los capturados en Mariquita por nexos con homicidios y amenazas?

Los capturados son objeto de investigación por su posible participación en hechos de homicidio registrados en el Tolima y por presuntas amenazas enviadas vía WhatsApp contra una fiscal y miembros de la Policía Nacional. Además, se indaga si tienen relación con alias “Cabeza de Hacha”, quien, según fuentes oficiales, seguiría influenciando actividades delictivas de la subestructura “Gener Morales” a pesar de estar detenido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.