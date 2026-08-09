Por: El Espectador

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Por tercer año consecutivo, el Concejo de Bogotá ha abierto la convocatoria para que artistas y organizaciones vinculadas al arte urbano se postulen a la Orden Civil al Mérito Diego Felipe Becerra Lizarazo. Según informó el cabildo, los interesados pueden enviar su postulación a la Secretaría General de la Corporación mediante el correo condecoraciones@concejobogota.gov.co, hasta el 15 de agosto a las 5:00 p. m. Los aspirantes deben presentar una hoja de vida que evidencie los años dedicados al arte urbano en Bogotá, con un máximo de cuatro hojas en tamaño carta. También se requiere anexar material fotográfico o documental que respalde sus méritos, así como copias de los documentos de identidad y de los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de las entidades competentes: Personería, Contraloría, Procuraduría, REDAM y RNMC.

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Además, todos los archivos tienen que enviarse en formato PDF y, si es necesario, es posible sumar evidencias digitales mediante un enlace de Drive. Los postulantes deberán incluir su nombre completo, número de cédula de ciudadanía, correo electrónico y teléfono. Una vez cierre la inscripción, el jurado, compuesto por los concejales Julián David Rodríguez Sastoque y Ricardo Andrés Correa Mojica, junto a un representante de los artistas del grafiti o su delegado, seleccionará a los tres galardonados para los grados Gran Cruz, Cruz de Oro y Cruz de Plata. El fallo se anunciará el 20 de agosto y la ceremonia de entrega será el 31 del mismo mes.

Estos reconocimientos se diferencian por los años de trayectoria: la Gran Cruz es para artistas u organizaciones con más de 15 años de dedicación, la Cruz de Oro para 8 años o más y la Cruz de Plata para quienes cuentan con al menos 4 años de trabajo constante.

El galardón lleva el nombre de Diego Felipe Becerra Lizarazo, un joven grafitero bogotano asesinado el 19 de agosto de 2011 por el patrullero de la Policía Nacional Wilmer Antonio Alarcón Vargas. De acuerdo con datos reseñados en el fallo judicial, la Corte Suprema de Justicia ratificó en mayo la condena a 33 años de prisión para el patrullero, declarando homicidio agravado utilizando su arma oficial y aprovechando la indefensión de Becerra. Tras 12 años del crimen, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y pidió perdón, como parte del Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asumiendo, entre otras cosas, la restitución del buen nombre de la víctima.

En 2023, el Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 907, que instauró la Orden Civil al Mérito Diego Felipe Becerra Lizarazo e incluyó otras seis acciones para honrar su memoria y evitar la repetición de abusos de autoridad similares. Así, este reconocimiento tiene un profundo significado en la defensa de los derechos de los artistas urbanos y la memoria de las víctimas de violencia institucional.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a la Orden Civil al Mérito Diego Felipe Becerra Lizarazo?

Para postularse a esta distinción, los aspirantes deben presentar una hoja de vida detallando su trabajo en arte urbano, anexar evidencias fotográficas o documentales que sustenten sus méritos, y enviar copias de sus documentos de identidad y certificados de antecedentes expedidos por organismos como Personería, Contraloría, Procuraduría, REDAM y RNMC. Toda la información debe enviarse en formato PDF al correo oficial del Concejo de Bogotá antes del 15 de agosto.

¿Por qué la Orden Civil al Mérito Diego Felipe Becerra Lizarazo tiene una importancia simbólica para Bogotá?

La importancia de esta orden radica en que fue creada como respuesta institucional al asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra por parte de la Policía Nacional, y como parte de medidas de reparación asumidas por el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además de honrar la memoria de Becerra, busca destacar el valor del arte urbano y rechazar la violencia y los abusos de autoridad en la ciudad, según lo establece el acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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