Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una riña que se presentó en la madrugada del domingo 9 de agosto en Ibagué dejó a una persona muerta, dos lesionadas y una detención, lo que ha encendido las alertas entre las autoridades locales. De acuerdo con la información suministrada por la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la intersección de la calle 24 con carrera Tercera, donde un grupo de personas se encontraba reunido cuando, por circunstancias que aún no se han esclarecido, se desató el violento enfrentamiento. Durante la disputa se utilizaron armas blancas, lo que resultó en graves lesiones para quienes participaron en la riña, según el reporte inicial de las autoridades.

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Entre las personas afectadas destaca el caso de un hombre de 63 años, quien recibió una herida causada por un arma cortopunzante en medio del altercado. Pese a que fue trasladado con urgencia y se le brindó atención médica, el adulto mayor falleció debido a la gravedad de sus heridas. La Policía Nacional informó que esta persona tenía antecedentes judiciales, incluyendo anotaciones por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, lesiones personales y acto sexual violento.

La misma confrontación provocó que dos hombres más resultaran lesionados y tuvieran que ser remitidos a un centro asistencial. Uno de ellos es un joven de 23 años, quien, al implicarse presuntamente en la pelea, fue detenido por la Policía. Este individuo también presentaba heridas por arma cortopunzante y necesitó valoración médica antes de quedar a disposición de las autoridades judiciales. Además, el capturado cuenta con antecedentes por hurto y lesiones personales. Las autoridades recalcaron que los registros de antecedentes hacen parte de la base judicial, pero será la investigación la que defina responsabilidades concretas.

Tras los hechos, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación, conocido por sus siglas CTI, asumieron la responsabilidad de indagar lo sucedido. El objetivo es reconstruir minuciosamente el origen, desarrollo y consecuencias de la riña, además de identificar plenamente a los responsables. En paralelo, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la ciudadanía, invitando a quienes posean información relevante sobre lo ocurrido a comunicarse con las autoridades. Según la institución, cualquier detalle que aporte claridad sobre el tiempo, modo y lugar de estos hechos será crucial para el avance del proceso investigativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió la riña en Ibagué que terminó en homicidio?

De acuerdo con el informe policial, el enfrentamiento se registró en la madrugada en la calle 24 con carrera Tercera de Ibagué, cuando varias personas departían y, por causas aún investigadas, se desató una pelea. En la altercación se usaron armas blancas, lo que llevó a que resultaran heridos un hombre de 63 años, quien posteriormente falleció, y dos personas más que fueron remitidas a centros asistenciales.

¿Qué es el CTI y cuál es su papel en investigaciones criminales?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) es una entidad que hace parte de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Su papel es fundamental en la recolección de pruebas, análisis de la escena y seguimiento de procesos judiciales para esclarecer responsabilidades en hechos delictivos, como los ocurridos en la riña de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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