Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Héctor Orlando Bastidas Bravo, identificado por las autoridades como alias “Boni” o “Bonito”, fue capturado en una acción coordinada entre las Fuerzas Militares de Colombia y la Fiscalía General de la Nación. Bastidas Bravo es señalado como el segundo cabecilla de la estructura armada ilegal Comandos de Frontera, grupo vinculado a actividades de narcotráfico y extorsión, especialmente en los corredores estratégicos del sur del país.

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La operación que culminó con su detención se desarrolló en una zona rural de Guamal, Meta, y fue parte de la ofensiva denominada “Abraham”. En ella participaron unidades del Gaula Militar Meta —especializadas en combatir el secuestro y la extorsión—, elementos de inteligencia del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. La información recabada por las Fuerzas Militares da cuenta de una trayectoria cercana a dos décadas dentro de estructuras armadas ilegales por parte de Bastidas Bravo.

De acuerdo con reportes del Ejército, alias “Bonito” ejercía su influencia principalmente en el departamento de Putumayo, aunque sus operaciones se extendían hacia Nariño, Caquetá, Huila y áreas fronterizas con Ecuador. Las investigaciones lo relacionan con la administración de rutas y corredores empleados para tráfico de droga, así como con extorsión y la gestión de economías ilícitas. Además, según la misma fuente, desempeñaba un papel esencial en la estrategia de los Comandos de Frontera de recuperar territorios disputados y fortalecer su control territorial frente a otras organizaciones criminales.

Sobre Bastidas Bravo pesan diversas investigaciones judiciales. Las autoridades lo vinculan con delitos como homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y municiones de uso restringido, además de involucrarlo en hechos con explosivos.

La relevancia del operativo fue subrayada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien valoró el trabajo de la Fuerza Pública y relacionó la captura con los esfuerzos del Gobierno para retomar el control de zonas afectadas por el delito y combatir efectivamente a estructuras criminales como los Comandos de Frontera.

Para las autoridades militares, la detención de alias “Bonito” constituye un golpe significativo a la organización armada, por la función que cumplía en la consolidación y manejo de corredores estratégicos y economías ilegales en el sur de Colombia.

¿Quién es Héctor Orlando Bastidas Bravo y cuál era su papel en los Comandos de Frontera?

Héctor Orlando Bastidas Bravo, conocido como alias “Boni” o “Bonito”, era identificado por las autoridades como el segundo al mando de los Comandos de Frontera, con casi dos décadas de vinculación a organizaciones armadas ilegales y destacado por manejar rutas estratégicas para el narcotráfico, extorsión y consolidación de territorios disputados.

¿Por qué la captura de alias “Bonito” impacta a los Comandos de Frontera y la seguridad en el sur de Colombia?

La captura de alias “Bonito” representa un golpe importante para los Comandos de Frontera, pues según las autoridades, él tenía responsabilidad en el control de corredores de tráfico ilegal y economías ilícitas, lo que afecta la capacidad operacional del grupo en Putumayo y zonas aledañas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.