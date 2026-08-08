Por: Portal Bogotá

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La lucha contra el hurto en Bogotá mantiene su ritmo constante y, en las últimas horas, la Policía de Bogotá logró la captura en flagrancia de cuatro personas en la localidad de Fontibón, de acuerdo con información brindada por la Secretaría de Seguridad. Los hechos ocurrieron en la calle 22F con carrera 105, cuando uniformados que realizaban patrullajes habituales detectaron a varios ciudadanos con comportamientos sospechosos en las inmediaciones de un establecimiento comercial. Al notar la presencia de las autoridades, estas personas intentaron huir a bordo de un vehículo, pero tras el despliegue del denominado plan candado, fueron interceptados por los policías de la zona.

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Durante el procedimiento de registro e inspección del automotor, se les halló un arma de fuego tipo pistola, 150 gramos de droga sintética y uniformes relacionados con el establecimiento, lo que evidenció la planeación y ejecución deliberada de actividades delictivas. Sumado a estos hallazgos, durante la revisión técnica del vehículo, las autoridades descubrieron que los presuntos delincuentes utilizaban una placa falsa colocada sobre la matrícula original con el objetivo de evadir los controles de cámaras de seguridad y a la Policía, una modalidad común para evitar ser identificados durante la huida.

Según las investigaciones iniciales citadas por la Policía Metropolitana, estas personas, al parecer, vestían esos uniformes pocas horas antes cuando habrían cometido un hurto en otro establecimiento, ubicado en el norte de Bogotá. Uno de los detenidos presenta antecedentes por hurto, un dato que refuerza las sospechas de reincidencia en actividades criminales.

Tras su aprehensión, los capturados, junto con el arma de fuego, los estupefacientes y el vehículo inmovilizado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelante su judicialización bajo los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes. La Policía de Bogotá hizo un llamado a la comunidad para que denuncie hechos sospechosos o delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, subrayando la importancia de la denuncia ciudadana para la seguridad colectiva y la convivencia ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura de los presuntos ladrones en Fontibón?

La captura se produjo en la calle 22F con carrera 105, gracias a la reacción inmediata de los uniformados de la Policía de Bogotá que patrullaban la zona. Al observar comportamientos sospechosos y el intento de huida de los sujetos en un vehículo, se aplicó el plan candado, lo que permitió interceptarlos y encontrarles un arma de fuego, droga sintética, uniformes falsos y una placa vehicular adulterada.

¿Qué es la falsedad marcaria y por qué es relevante en este caso?

La falsedad marcaria es el delito que consiste en alterar o falsificar signos distintivos o elementos identificativos, como placas vehiculares. En este caso, los detenidos habían instalado una placa falsa sobre la matrícula original para evadir controles y cámaras de seguridad, una práctica que complica la labor de las autoridades en la identificación y persecución de los responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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