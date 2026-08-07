Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Captura de mujer por presunta extorsión, operativo clave del GAULA en el norte de la ciudad

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Un reciente operativo liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional arrojó resultados contundentes en la zona norte de la ciudad, en el marco de la estrategia de seguridad conocida como Dulima. Este procedimiento se activó gracias a la denuncia de un ciudadano que reportó haber sido víctima de presuntas exigencias económicas bajo amenaza, una acción que permitió a las autoridades actuar de manera oportuna y coordinada.

Según avanzaron las investigaciones, la persona afectada reportó que comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes de tono intimidatorio provenientes de una mujer con quien habría tenido previamente una relación sentimental. Lo más delicado es que, en estos contactos, la mujer le habría exigido el pago de 25 millones de pesos. El propósito era claro: evitar la divulgación de información privada y fotografías íntimas que, de hacerse públicas, podrían dañar su reputación y vida personal.

La respuesta por parte de las autoridades fue diligente y se materializó a través de un operativo que resultó eficaz. El GAULA organizó una entrega vigilada en un establecimiento comercial de la zona norte, donde se concretó la entrega de 2 millones de pesos en efectivo, parte de la suma exigida. En ese instante, la mujer fue capturada en flagrancia, es decir, mientras cometía el presunto delito. En esa intervención también se incautó un teléfono celular, el cual será fundamental en el análisis de la investigación para esclarecer los hechos, identificar posibles cómplices y recabar evidencia.

Tras el procedimiento, la mujer capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, bajo cargos de presunta extorsión. De acuerdo con la información oficial, la Policía insistió en la importancia de denunciar casos similares por medio de la línea 165 del GAULA, herramienta que permite activar protocolos de atención inmediata, proteger a las víctimas y prevenir el avance de este tipo de delitos en la comunidad. El llamado es claro: la colaboración ciudadana es clave para desarticular redes de extorsión y enfrentar amenazas que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.

¿Cómo actuó el GAULA para capturar a la presunta extorsionista?

De acuerdo con la información oficial, el GAULA de la Policía Nacional implementó un operativo tras recibir la denuncia de la víctima. Se organizó una entrega controlada de dinero en un establecimiento comercial, lo que permitió la captura en flagrancia de la mujer mientras recibía parte del dinero exigido, junto con la incautación del teléfono celular que será clave en la investigación.

¿Cuál es la importancia de denunciar la extorsión al GAULA?

Las autoridades resaltan que reportar amenazas o intentos de extorsión a la línea 165 del GAULA permite activar mecanismos efectivos de protección y respuesta rápida, contribuyendo no solo a la captura de responsables sino también a la prevención de nuevos casos, fortaleciendo así la seguridad ciudadana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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