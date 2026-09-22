Luego de que la Fundación Santa Fe de Bogotá informara que Yamid Amat permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), su hijo, Yamid Amat Serna, compartió un mensaje dirigido a quienes han expresado solidaridad con la familia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “En estado crítico”: Fundación Santa Fe da primer parte médico sobre la salud de Yamid Amat)

A través de sus redes sociales, el hijo del periodista agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que esos mensajes han llegado tanto a su padre como a sus familiares en medio del difícil momento que atraviesan.

El mensaje fue publicado junto con el comunicado de la Fundación Santa Fe, que informó que el reconocido periodista se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado. La institución también señaló que desde su ingreso ha requerido un manejo integral y multidisciplinario.

Esta es la publicación de Amat Serna:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yamid Amat Serna (@yamidamat)

“Con inmensa ilusión y esperanza”, escribió el hijo del periodista

En su publicación, Yamid Amat Serna también hizo referencia al momento que vive su familia y destacó el valor que tienen para ellos las muestras de acompañamiento.

“Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza”, manifestó.

El mensaje familiar mantiene un tono de esperanza mientras el periodista recibe atención médica en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Amat Serna agregó que los buenos deseos enviados por las personas que siguen la trayectoria de su padre representan un respaldo importante para la familia.

“Su compañía y buenos deseos son bendiciones inmensas”, escribió al finalizar el mensaje, que firmó “con amor y gratitud, en nombre de la familia”.

La publicación se conoció este martes 22 de septiembre, después de que la Fundación Santa Fe divulgara el primer parte oficial sobre el estado de salud del periodista.

Yamid Amat permanece en UCI y su pronóstico es reservado

De acuerdo con el comunicado de la Fundación Santa Fe, Yamid Amat ingresó a la institución durante la noche del lunes 21 de septiembre y desde entonces permanece bajo atención médica.

El centro asistencial indicó que el periodista requiere un manejo integral y multidisciplinario y precisó que actualmente se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado.

Por ahora, el parte médico no entrega detalles adicionales sobre la causa de su hospitalización ni sobre procedimientos específicos realizados al periodista. Por esa razón, la información conocida públicamente se limita al estado reportado por la Fundación Santa Fe y al mensaje compartido por su hijo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.