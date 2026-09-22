Yamid Amat, hospitalizado e internado en UCI, es uno de los grandes referentes del periodismo colombiano y de ahí, aunque pocas veces mencionada, su vida personal tiene varios matices.

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El periodista nacido el 2 de diciembre de 1941 actualmente tiene su matrimonio con Pilar Vargas, su esposa desde hace más de dos décadas.

José Yamid Amat Ruiz conoció a su pareja sentimental hace aproximadamente 41 años. Pilar Vargas es educadora, graduada en la prestigiosa Universidad de Stanford, ubicada en California, Estados Unidos.

Posteriormente, la esposa del veterano periodista adelantó estudios de maestría en historia, ampliando su formación académica más allá de la docencia.

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Según relató la propia Vargas, la relación con Amat ha sido tranquila, aunque reconoce que su carácter puede resultar exigente.

Ella lo describe como un hombre adorable, sencillo, sincero y cariñoso dentro del ámbito familiar y personal, según perfiles en diarios como El Tiempo.

Yamid Amat se ha casado en tres ocasiones a lo largo de su vida, según registra su biografía en Wikipedia.

Una de las parejas anteriores de Yamid Amat fue Amparo Pérez, reconocida defensora del televidente en Caracol Televisión. Los comunicadores contrajeron matrimonio en Panamá, tres meses después de que ella terminara su primer matrimonio.

Pérez reconoció públicamente que la relación combinó cercanía profesional con distancia emocional en algunos momentos de su historia.

El veterano periodista tiene dos hijos: Yamid Amat Serna y Adriana Amat, ambos vinculados actualmente al mundo de la comunicación.

Yamid Amat Serna también ejerce el periodismo, siguiendo la tradición profesional heredada de su padre. Adriana Amat, por su parte, reside actualmente en el exterior.

Yamid Amat Serna contrajo matrimonio con Ligia Donado Zúñiga, en una ceremonia celebrada en la Notaría Tercera de Santa Marta.

Además de sus hijos, Yamid Amat (que parece una delicada enfermedad) adoptó hace varios años un perro pointer inglés llamado Homero, muy querido en su hogar.

Ese detalle, refleja el lado más personal y afectuoso del reconocido comunicador colombiano.

Amat dirigió por última vez el Noticiero CM& el 14 de noviembre de 2024, fecha en que ese medio cerró operaciones.

Su trayectoria incluye pasos relevantes por El Espacio, Caracol Radio, Caracol Televisión y finalmente CM& Televisión.

Es hincha declarado del equipo de fútbol Santa Fe, según recoge su perfil biográfico en Wikipedia.

En diciembre de 2025, distintos colegas y familiares celebraron públicamente su cumpleaños, incluida su esposa Pilar y sus nietos.

Ese mensaje, compartido en redes sociales, resaltó su legado dentro del periodismo escrito, radial y televisivo colombiano.

Con más de 80 años de edad, Yamid Amat continúa siendo considerado una figura central en la historia del periodismo nacional.

Su vida familiar, marcada por tres matrimonios y dos hijos periodistas, complementa una extensa y reconocida trayectoria profesional.

¿Quién es Yamid Amat?

José Yamid Amat Ruiz es un destacado periodista y locutor de radio colombiano, reconocido ampliamente como uno de los grandes referentes de la comunicación audiovisual contemporánea.

Nacido el 2 de diciembre de 1941 en la ciudad de Tunja, inició su formación profesional en el Colegio Salesiano y posteriormente en el Arlie Institute de Virginia.

Su prolífica carrera comenzó en medios radiales locales como Emisora Monserrate, vinculándose más adelante al equipo informativo de Radiosucesos RCN durante la década de 1970.

Amat revolucionó el formato de las transmisiones informativas en el país tras asumir la dirección de Caracol Radio y crear el exitoso programa 6 AM – 9 AM.

Bajo su liderazgo, la franja matutina transformó el lenguaje periodístico e incorporó entrevistas directas, análisis inmediato de la coyuntura nacional y dinámicas participativas con oyentes.

En el ámbito televisivo cofundó en 1991 el informativo CM&, proyecto donde se consolidó como director general y conductor del espacio de entrevistas Pregunta Yamid.

Adicionalmente, dirigió la franja informativa de Noticias Caracol entre 1998 y 2002, además de encabezar iniciativas radiales como la cadena Radionet.

A lo largo de su ejercicio profesional ha ejercido como columnista recurrente de la prensa escrita nacional, abordando temas de política, economía y actualidad interna.

Su labor informativa ha sido galardonada con distinciones como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio CPB y la Cruz de Boyacá.

El periodista es considerado un pionero en la modernización de los noticieros colombianos por imponer un estilo incisivo, directo e innovador en cada formato presentado.

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