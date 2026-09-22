Por: EL PILON SA

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Las autoridades locales de Valledupar presentaron un balance favorable respecto a las acciones emprendidas en contra del abigeato y el hurto de ganado en la zona rural del municipio, según el informe más reciente expuesto durante la jornada del Comité de la Federación de Ganaderos del Departamento del Cesar. La Secretaría de Seguridad y Convivencia Municipal detalló que, entre septiembre de 2025 y lo corrido de 2026, los operativos en corregimientos ubicados al sur de la ciudad han resultado en la captura de 16 personas, así como la recuperación de 160 animales, también conocidos como semovientes, en igual número de procedimientos.

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El secretario de Seguridad y Convivencia, Alcides Pareja Ortega, reiteró el compromiso constante del gobierno liderado por el alcalde Ernesto Orozco Durán para salvaguardar la producción ganadera local. En palabras del funcionario, las autoridades han ejecutado visitas finca por finca con el objetivo de informar a los propietarios acerca de las modalidades empleadas por grupos delincuenciales dedicados al hurto de ganado. Pareja Ortega indicó que la administración municipal se mantiene "comprometida con la seguridad" y que la clave ha sido el trabajo articulado, pues "los beneficiados somos todos".

Durante el encuentro gremial, la administración resaltó la relevancia de los patrullajes combinados entre el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana de Valledupar, respaldados además por redes privadas de videovigilancia. Este esquema operativo ha contribuido, de acuerdo con las cifras entregadas, a que los productores del sur del municipio hayan completado 44 días continuos sin reportes de sacrificio ilegal de ganado, dato destacado por las autoridades y el gremio ganadero.

En la lucha contra la comercialización irregular de carne, las intervenciones oficiales permitieron la recuperación y posterior inmovilización de cuatro vehículos utilizados para transportar ganado robado. Asimismo, se ejecutaron tareas de inspección y control en 85 expendios de carne, de la mano de la Secretaría Local de Salud. Como resultado, siete establecimientos fueron cerrados temporalmente, por no cumplir los parámetros sanitarios exigidos ni aportar certificación sobre el origen legal de sus productos cárnicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el balance de capturas y recuperación de ganado en Valledupar durante 2025 y 2026?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Municipal, entre septiembre de 2025 y lo que va de 2026 se contabilizan 16 personas capturadas en operativos contra el abigeato, así como la recuperación de 160 semovientes, cifras que reflejan un avance en la lucha contra estos delitos en la zona rural de Valledupar.

¿Qué controles sanitarios se han implementado en los expendios de carne de Valledupar?

Durante las acciones conjuntas efectuadas con la Secretaría Local de Salud fueron inspeccionados 85 expendios de carne, de los cuales siete debieron ser clausurados de manera temporal debido a incumplimientos sanitarios y a la falta de documentación que acreditara la procedencia legal de los productos ofrecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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