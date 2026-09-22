En los últimos minutos se conoció que el reconocido periodista Yamid Amat, de 84 años de edad, fue hospitalizado en uno de los mejores hospitales de Bogotá, luego de sufrir algunas complicaciones durante las últimas horas.

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La noticia la dio a conocer Canal 1, una de las casas periodísticas en las que estuvo, que informó que el periodista se encuentra bajo atención médica de los especialistas y además está acompañado tanto de su esposa como su hijo.

Qué enfermedad tiene Yamid Amat

Cabe destacar que el periodista ha venido sufriendo desde hace varios años de una enfermedad llamada EPOC, que es una enfermedad pulmonar inflamatoria que obstruye el flujo de aire desde los pulmones.

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Entre los síntomas más comunes de esta condición aparecen la dificultad para respirar, tos persistente, silbidos al respirar y cansancio frecuente o falta de energía.

Ahora, para los tratamientos, según la Organización Mundial de la Salud (OMC), aparecen el dejar de fumar, medicamentos inhaladores, rehabilitación pulmonar y hasta vacunas que ayudan a prevenir la gripa o la neumonía.

Cuál ha sido la carrera de Yamid Amat

José Yamid Amat Ruiz, quien nació en Tunja el 2 de diciembre de 1941, es uno de los periodistas más influyentes de Colombia, con más de 60 años de carrera. Se formó en el Colegio Salesiano de Tunja y en el Airlie Institute de Virginia. Inició a mediados de los años 60 en la Emisora Monserrate, luego en TV Sucesos, Radiosucesos (RCN) y la columna Juan sin miedo de El Espacio.

Revolucionó la radio en Caracol como director de noticias y creador del ‘6 AM-9 AM’, formato que marcó época. Se retiró en 1990 y fundó Radionet (1996-2004).

En televisión co-fundó el Noticiero CM& (1992) con Juan Gossaín, que dirigió hasta su cierre en noviembre de 2024. También dirigió Noticias Caracol (1998-2002) y el espacio ‘Pregunta Yamid’. Desde 2002 publicó entrevistas dominicales en El Tiempo (hasta 2025) y editó el libro ‘¡Cuidado con lo que dice! (2016)’.

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Ha ganado nueve Premios Simón Bolívar, el Rey de España (1987) y el Ondas (1989), entre otros. Es considerado un innovador y maestro de la entrevista en el periodismo colombiano.

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