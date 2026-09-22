Por: Noticiero 90 minutos

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Un fuerte remezón golpeó la cotidianidad de cerca de 500 familias en la Unidad Residencial Tribeca, ubicada en el barrio Zawadzky de Cali. Cuarenta y tres días después del terremoto que afectó la ciudad, los habitantes de las cuatro torres del conjunto recibieron, de manera sorpresiva, la orden de evacuar por completo sus apartamentos. Según Valentina Velasco, residente del lugar, la notificación fue entregada el lunes, 21 de septiembre, alrededor de las 7:30 de la noche, directamente por funcionarios de Gestión del Riesgo. Esta entidad emprendió el desalojo inmediato tras identificar condiciones estructurales que consideraron peligrosas, poniendo un sello rojo en cada torre.

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La decisión tomó por sorpresa a los residentes, pues semanas antes habían recibido informes preliminares tanto de la constructora Marval como de la misma administración del conjunto y de Gestión del Riesgo. En estos reportes iniciales, se les indicó que podían seguir en sus hogares, aunque se mencionó la necesidad de algunas reparaciones, nunca se advirtió sobre un inminente peligro que justificara un desalojo total. Por este motivo, la comunidad exige a la constructora Marval que explique las diferencias entre los informes previos y la nueva evaluación que condujo a la imposición del sello rojo.

Los residentes también solicitan suspender temporalmente las obras que se adelantan junto a las torres, ya que consideran que el tránsito de maquinaria pesada y las vibraciones podrían empeorar el estado de los edificios afectados. La preocupación principal se centra en la sensación de desprotección y la falta de claridad acerca del alcance real de los daños ocasionados por el terremoto. Además, piden a la empresa responsable que les brinde acompañamiento en las reparaciones y en la gestión de sus necesidades durante el proceso de recuperación.

Por su parte, Fernando Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, indicó que la ciudad de Cali se encuentra actualmente en la fase 2 de evaluación, consistente en análisis técnicos más detallados. Explicó que los stickers rojos determinan que la estructura presenta algún grado de riesgo para los moradores, pero aclaró que esto no implica responsabilidad inmediata de la constructora ni necesariamente daños estructurales severos; podría tratarse, por ejemplo, de elementos de mampostería sueltos que representen peligro. De esta manera, el funcionario señaló que se están evaluando medidas que permitan a los moradores regresar, una vez se ejecuten las reparaciones oportunas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se ordenó el desalojo de la Unidad Tribeca en Cali tras el terremoto?

La orden de desalojo se produjo tras una evaluación técnica de Gestión del Riesgo que identificó condiciones estructurales de riesgo en las cuatro torres de la Unidad Residencial Tribeca, culminando en la imposición de un sello rojo. Aunque informes previos sugerían solo reparaciones menores, el nuevo análisis determinó que los residentes debían abandonar sus viviendas de manera inmediata por razones de seguridad.

¿Qué significado tiene el “sello rojo” impuesto por Gestión del Riesgo en edificios tras un sismo?

El “sello rojo” es una señal oficial utilizada por Gestión del Riesgo para indicar que una estructura presenta peligros para los residentes, basándose en hallazgos técnicos. Según el secretario de Gestión del Riesgo, este distintivo no implica necesariamente daños estructurales graves o responsabilidad de la constructora, sino que puede referirse, por ejemplo, a mampostería suelta o elementos que puedan caer, por lo que se exige el desalojo mientras se realizan reparaciones y nuevas evaluaciones.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.